ZORICA MARKOVIĆ RAME UZ RAME SA MIRJAM IZ HARIJA POTERA! Pevačica ne krije sreću: Velika mi je čast što smo na istom projektu!

Pevačica Zorica Marković će se oprobati u glumi, a ovog puta pevačica će biti rame uz rame sa britanskom glumicom Mirijam Margolis koja je poznata po ulogama u „Hariju Poteru“ i „Crnom Gruji“.

foto: Printscreen/Happy

"Imala sam mnogo ponuda za serije, filmove, međutim, meni je prioritet bio kuća sa kojom sarađujem, a to je rijaliti „Zadruga“. Vremenski nisam mogla bilo šta drugo da prihvatim. Sada su me pozovali i pristala sam. Videla sam odmah kakav su sadržaj i tematika u pitanju. Prvenstveno mi se dopalo što puno mladih ljudi radi na ovom projektu. Velika mi je čast što u istom projektu glumi Mirijam iz „Harija Potera“ kaže pevačica, i otkriva da nema potrebe da ona bilo kome oduzime mesto.

"Nema razloga da bilo kome uzimam hleb iz ruku, šta ću ja tamo gde mi nije mesto? Uloga je moja u smislu da glumim sebe, između ostalog, zbog toga sam i prihvatila. Ako moj doprinos znači mladim i ambicioznim ljudima, vrlo rado ću se odazvati", govori Zorica, koja smatra da postoje odlični mladi glumci u Srbiji.

"Mi imamo savršene mlade generacije glumaca koji dolaze na scenu, dosta se dobrih serija snimalo. Glumcima je bilo toliko zabavno sa mnom na setu. Vole me takvu kakva jesam, nijedne sekunde nisam primetila da nekome smetam. Zajedničkim snagama moramo da doprinesemo ovom projektu. Videla sam da su se istinski obradovali kad su me videli. Ljudi su dobronamerni, nema ljubomore i sujete. Teklo je sve ko hladna voda, bez nerviranja. Puna sam utisaka i jedva čekam da se to sve završi i da ljudi pogledaju projekat u bioskopima", iskreno kaže Markovićeva.

foto: Printscreen/Happy

