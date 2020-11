BIVŠA SVEKRVA DRAGANE MITROVIĆ RAZVEZALA JEZIK, PA OPLELA PO NJOJ: Izazivala je mog sina da je udari, mešala je alkohol i tablete!

Zadrugarka Dragana Mitrović privukla je veliku pažnju javnosti kako ljubavnom vezom sa Stefanom Šebezom, tako i svojom životnom pričom.

Dragana je pre izvesnog vremena pričala o gubitku bebe, kao i o tome da je preživela nasilje od svog bivšeg supruga, a sada je o svemu odlučila da progovori i njena bivša svekrva Milanka Mitrović.

Milanka je bila vidno uzrujana, pa je ispričala svoju stranu priče koja je čitavu Srbiju ostavila u šoku.

foto: Printscreen

"Ja sam dosta ćutala, 70% toga što je pričala nije istina, verujte mi. To da ju je Marko tukao, da je zbog toga izgubila bebu, to nije tačno, jer ja imam sve papire iz bolnice. Izašla je priča njenih prijateljica da je ona bila plava i da ju je on tukao svaki dan, da je zbog toga izgubila bebu... Pa je l' vi mislite da ne bi reagovali ljudi iz bolnice da je bilo tako. To je čista laž. Ona je izgubila bebu svojom krivicom. Ne kažem da je moj Marko bio sjajan, nije! Oni su se svađali, gurali, pljuvali, kako on nju, tako i ona njega, to je živi cirkus bio, živce su mi iskidali. Ona je bila toliko ljubomorna i posesivna da to nije normalno", počela je Milanka ispovest za naš portal, pa nastavila:

"Taj 4. decembar koji je spominjala, da sam je ja vukla bosu po snegu, sram da je bude! Zaista treba da je bude sramota, ja sam je gledala kao svoje dete. Žao mi ju je bilo, jer mi je pričala kakvo je detinjstvo imala. Kao da smo mi krivi što je ona tako odrastala, što joj je tata oterao mamu od kuće, pa je doveo neku rumunsku konobaricu. Žao mi je što ovo iznosim, ali me je toliko povredila, a ja sam je savetovala kao da mi je ćerka. Stalno sam joj govorila: "Dragana, nemoj ga napadati kad dođe pijan", a kad sam je malo bolje upoznala, shvatila sam zašto je on pio. On je bežao od kuće, jer to što je ona radila, kakve ljubomorne scene mi je pravila, to nije normalno. To što je rekla da ju je Marko tukao po glavi preko mene, nije tačno, ona je njega izazivala: "Hajde, hajde udari me". Ona je mešala alkohol i tablete. Stojim iza svake svoje reči, ne mogu više da ćutim. Ljudi koji me poznaju znaju da ja mrava ne bih zgazila, a ne da nju vučem po snegu. Bile su tu moje koleginice, kad su je videle nisu mogle da veruju, jedna koleginca mi je rekla kad ju je prvi put videla: "Ova nije sva svoja, kako ti to nisi videla". Kako da vidim kad je došla trudna, mislila sam da je do hormona, do trudnoće... Rekla je da ju je isterao iz kuće par dana pred svadbu, to jeste istina. Ali je ona njemu takve scene pravila..."

foto: Printscreen

Draganina bivša svekrva ispričala je i da je zadrugarka pretrpela i pokušaj silovanja još kad je bila devojčica, a da o tome nikome nije smela da priča.

"Pratim i sad u "Zadruzi", videla sam da je plakala, i rekla sam da mi je žao, ja bih zaplakala za njom kad je onako vidim. Znam da je ona jedno nesrećno dete, ali ja i moj sin nismo krivi što je ona imala takvo detinjstvo kakvo je imala. Ona je meni rekla da kad je bila dete da je neki vojnik pokušao da je siluje, i neki komšija treća kuća od njene kuće tamo u Rači. Ako ona bude to poricala, ja mogu da idem na poligraf. Rekla mi je da je pokušao jedan vojnik da je siluje, to je bila devedeset i neka godina, ona je tada imala možda desetak godina, ako je i toliko imala, dete je bila. I neki komšija je pokušao da je siluje. Stotinu problema je imala, i sa tatom... Izgubili su jedno dete, njenu sestru, pa je mama bila tužna, išla svakodnevno na groblje... Ali Dragana je uvek imala taj neki problem, da svi nju ogovaraju, svima ona smeta i na poslu i svuda, svuda je ona ugrožena gde god se nalazila. Stalno pokušava da bude žrtva. Kad mi je ispričala to za njenog komšiju, ja nisam mogla da verujem, rekla mi je da to zna samo njena sestra od tetke i ja, pitala sam je zašto nije rekla roditeljima, ona mi je rekla: "Tata je tad pio, radio je na brodu, imao je neku konobaricu, doveo je tu rumunsku konobaciru da živi sa nama". Nije imala kome da se požali, nije smela jer bi još dobila batine od njega", rekla je ona.

Milanka je ispričala da su Dragana i njen bivši suprug Marko stalno pravili scene i da njihov brak nije bio dobar.

foto: Printscreen

"Ona priča da nije išla ni kod frizera, naravno da je išla kod frizera redovno, tri puta dvevno su jeli u gradu, ona nijedan ručak skuvala nije. Kupovala je šta je htela, išla je na nokte, na frizuru, sve što je ispričala je živa laž. Rekla je da nije imala momka posle razvoda, to nije tačno. Ona je sto puta odlazila, on nju jeste varao, ali to za mene nije prevara, jer je ona odlazila od kuće i nije je bilo po tri meseca, napustila je dom. Istina je što je pričala da je bio sa onom devojkom Aleksandrom. Tad sam stala na njenu stranu, bila sam uz nju, iako je otišla i vratila se posle četiri i po meseca. Šta je mislila, da četiri i po meseca neće imati nijednu devojku? Oni su se razveli početkom novembra 2018. godine, a ona je već u decembru otišla sa jednim tipom na Kopaonik, sa još jednim parom. Njih četvoro su se slikali u đakuziju, te slike je poskidala sa mreža, ali postoje ljudi koji su videli te slike. Tako da je laž da nije imala momka posle razvoda. Laž je i da joj je branio da ide kod frizera, da ide na nokte. On jeste kasnio sa svirki. Svaki put kad bi krenuo na svirku, ona mu je pravila svađu, da bi nervozan išao tamo. Stalno ga je nagovarala da napusti pevanje, da se zaposli. Ona je radila na tri radna mesta, u jednom butiku je napravla neki manjak, odatle je morala da ode. Kad je upoznala Marka radila je, jer nije imala od čega da živi, ali posle udaje vrlo brzo je prestala da radi. Nigde nije bila zadovoljna", rekla je Milanka i dodala:

"Marko je pre nje živeo sa nekom devojkom pre nje, i greška je što joj nije rekao za to. Ta njegova devojka je bila jako dobra i bliska sa nama, mi se i dan danas čujemo, jako prijatno stvorenje, svi smo je voleli. Marko voli društvo, izlaske, živ je, ima previše energije, takav je, ali Dragana je takvog njega upoznala. Dragana je radila kao hostesa tu gde je on pevao, tako su se upoznali u kafani, znala je čime se on bavi, i znala je kakav je. Mada ona kaže da je on njoj obećavao da će se promeniti, ja sam joj govorila: "Polako, Dragana, on nije naučio tako, da mu stalno kljuca, da mu govori nemoj ovo, nemoj ono. Kad dođe pijan, sačekaj, nemoj se tada svađati, kaži mu za dva dana". Govorila sam joj kao svome detetu, bilo mi je žao. Njemu sam govorila da joj da da se obuče, da kupi šta hoće, a on meni kaže: "Naravno, mama, šta mi to govoriš". Nikada joj se nisam mešala u brak, nikad, dok nisam videla da ga ona izaziva i da potencira da je udari, sve je ona izazivala. Meni nije dobro otkad je ona ušla tamo, oni silni naslovi, kao da smo mi monstrumi, tako nas je ona predstavila tamo. Kad sam videla da me spominje, meni je skočio pritisak, svaki dan je pravila scene kad su živeli ovde", ispričala je bivša svekrva Dragane Mitrović.

foto: Printscreen

