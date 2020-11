BOJIM SE I POLICIJA JE REAGOVALA! Mina otkrila sve o vezi sa Mensurom, a onda se oglasio on: Visiće na krovu, SVE ĆU IH RAZNETI!

Mina Vrbaški je u emisiji uživo iznela da dok je bila u vezi sa Mensurom, da je policija reagovala. A nakon njene izjave se oglasio i Ajdarpašić, pa javno zapretio.

"Ja da radim kao i prošle godine, opet bi bilo katastrofalno, ja smatram da neke stvari nisu dopustive i ne želim da mi se neke stvari ne ponavljaju, najlakše je da skoče na mene, a onda muškarci dolaze da mi se izvinjavaju. Ta poslednja kap koja mi je prelila čašu je Filip, ja sam mu to rekla, gde je on poludeo. Meni je muka od mušakaraca, i pun mi je, da ne kažem šta, muškaraca koji me vređaju. Od danas su za mene svi isti. Ja mislim da sam totalno ispravna po svim postupcima, moja emocija je takva i ne želim sebi da dozvoljavam da se sa nekim raspravljam", rekla je Mina.

"Ti si negde pričala da je sve to i do Mensura?", upitao je Nemanja.

"I policija je upetljana u sve to, posle svega ja sam se spakovala i vratila kući, imam strah, možda to čudno zvuči kada je to kažem, ali imam strah da se neke stvari ne dešavaju. I možda razmišljam koji korak unapred, a ne da idem samo emocijama i emocijama..." objasnila je Vrbaški.

Nakon što je Mina Vrbaški otkrila da je reagovala policija zbog raskida sa Mensurom Ajdarpašićem, odmahoglasio i on.

"Gledam ovu malu, s*re, šta je ovo? Neću ništa da pričam, može ona da priča šta hoće. Trebaće im još 50 takvih, razneću ih sve i na krovovima će visiti", poručio je Mensur i dodao:

"To je tako primitivna i toksična osoba, ne želim sebi da unosim nemir. Nisam se nikako oglašavao, niti želim da vodim njene ratove sa Minom Vrbaški. Ja to mogu da završim, a ja sa ženama neću da se svađam. Jedini je Mensur došao, Mini da zlo načini, a sa svim momcima je bilo isto. Neka rade šta hoće, nego su se zaleteli previše, ali ne znam da li je to pametno uopšte. Ja se na taj nivo spuštati neću, imam neki svoj nivo. Kajem se zbog nekih stvari, što sam dozvolio tako toksičnoj i primitivnoj osobi da pristupi meni. Da se taj odnos razvije, ali dobro, šta da se radi sad."

