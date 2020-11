ILDA ŠAULIĆ PRIZNALA DA NE VASPITAVA ĆERKU KAO ŠTO JE NJU ŠABAN: Koristim mamine metode! A maloj Emi rekla je OVO

Šaban Šaulić bio je uzor Ildi u mnogim životnim poljima, a pevačica priznaje da ne sledi njegove principe vaspitavanja dece.

Kako je rekla Ilda, Šaban je bio veoma blag.

"Jao, pa ne. On je bio dosta blag, čak i suviše. Možda više mamine metode koristim. Ona je bila stroža i držala je sve pod kontrolom. Mora malo da se podvikne ponekad", istakla je pevačica.

"Vreme ne leči sve, a posebno ne njegov odlazak. Ne znam da li ću ikad naučiti da živim sa tim gubitkom i bolom. Tata mi isto nedostaje svakog dana kao i pre dve godine. Ništa se nije promenilo. Uvek mislim na njega, nema ni dana kada ne pomislim na tatu, šta bi i kako bi bilo da je i dalje tu sa nama, da li je išta moglo drugačije da se uradi. Hiljadu pitanja mi se non-stop vrzma po glavi", rekla je Ilda.

foto: ATA Images

"Ranije sam se sa njim konsultovala oko pesama. Ali on je uvek dobijao gotov proizvod, nisam davala prostor da me kritikuje. I uvek je bio zadovoljan. Hvala mu što me je pustio da sama biram put i budem svoja. Znam da muzikom treba i dalje da se bavim jer je ovo najbolja spona sa njim", dodala je Ilda za "Svet" prenose mediji, a onda se osvrnula na ćerkicu Emu.

"Često je pitala za njega iako ima četiri godine. Mi smo joj uvek govorili da je deda na putu, ali nas često stavlja u mat pozicije. Tako nam je jednog dana rekla da to nije istina, jer ona zna da je deda na nebu sa anđelima i da nas sve gleda i čuva", kaže Šaulićeva.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Svet

Kurir