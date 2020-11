MENSUR SE OGLASIO, PA OTKRIO SVE O ODNOSU SA MAJOM MARINKOVIĆ! Progovorio o prepiskama, pa šokirao izjavom: Izlazili smo!

Mensur Ajdarpašić je bio jedna od glavnih tema u Zadruzi. Mina Vrbaški je iznela detalje o njihovom odnosu van rijalitija, te otkrila da je zbog jedne svađe reagovala policija. Filip Car je goreo od besa zbog toga što ga porede sa bivšim zadrugarom, koji je osvojio treće mesto u "Zadruzi 3".

Osim ovoga, o njemu pričala i Maja Marinković, koja je ponovo pričala o Mensurovom dolasku u njen stan, kao i o njihovim prepiskama. Maja je približila publici i zadrugarima sadržaj poruka sa Mensurom.

foto: Printscreen

"Ja sam tada bila slobodna, čuli smo se, Mensur i ja smo se šalili i to, bilo je poruka. Kada sam bila sa Janjušem, nisam ni sa kim, ali kada sam slobodna, ne vidim ništa loše u tome (dopisivanju)", dodala je Maja.

Nakon ovih izjava došlo je do haosa, kada je Janjuš pokušao da uništi plišanog medu Jaška, koga je ranije tražio za Marinkovićevu. Maja je izjavila da je to uradio zbog ljubomore prema Mensuru. Sada se Mensur oglasio i otkeio šta je istina.

"Čuli smo se normalno i to je to. Izlazili smo to veče, kuckali, družili se, to je sve što mogu reći", rekao je Ajdarpašić.

foto: Printscreen Pink

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Kurir