BILA JE TO VELIKA LJUBAV! Taki progovorio o vezi Maje i Janjuša, otkrio da li ga je prijavio POLICIJI: A evo da li se čuo sa Enom!

Nakon što je došlo do žestokog obračuna između Maje Marinković, Takijeve ćerke i Marka Janjuševića Janjuša, Taki je sada istakao da je sve predao advokatu da on reši.

foto: Prinskrin/Premijera

"Dobro se osećam trenutno. Bila je burna noć, svašta se desilo, vidim da su spustili loptu. Ja nikada nisam podržavao tu vezi, ja sam uvek rekao da on treba da se vrati ženi i pokušao sam da je vratim od njega. On je izmanipulisao", rekao je Taki.

Taki je istakao da veruje da njegova ćerka i dalje oseća nešto prema Janjušu.

"Ja verujem da Maja nešto oseća, ona je bila zaljubljena u njega. Ona mi je obećala da neće da me razočara, ali nikad ne reci nikad. Ja sam za batine video U novinama, to nisam znao.", rekao je Taki.

foto: Prinskrin/Premijera

Taki je istakao šta bi uradio ako bi se Janjuš i Maja pomirili.

"Ja nikada ne bih podržao niti ću podržati. Oni su se tukli, za sve postoje snimci, on laže.", kratak je bio Taki, pa otkrio da li ga je Ena kontaktirala.

"Ena me nije kontaktirala nikada, niti se bilo ko oglasio iz njegove porodice. Fanovi pišu svašta, a njegova žena se nije javila, ne mogu da lažem."

Majin otac je istakao da je sve priložio advokatu.

"U korekrnim odnosima sam sa njenom mamom, ona je vidno potrešena, ja sam sve poslao advokatu pa sve on neka završava. Majina mama nikad nije bila za tu vezu. Oni su se voleli, bila je to velika ljubav, samo je to otišlo u nekom pogrešnom smeru. Voleo bih da u Zadrugu uđe neki lep momak, ja vidim da je Janjuš ljubomoran, on i dalje voli Maju.", rekao je on u emisiji "Premijera-Vikend specijal".

foto: Prinstcreen/Pink

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir