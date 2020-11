MILOJKO I JA SE NISMO RAZVELI! Milijana progovorila o bivšem dečku, pa otkrila sve o novoj ljubavi: Moji su prihvatili Miloša!

Milijanu Bogdanović je javnost upoznala kao devojku koja je bez pardona priznala da voli i po nekoliko decenija starije muškarce. Njen brak sa Milojkom Božićem je u postupku razvoda, a Milijana je našla drugog muškarca koji je učinio srećnom.

foto: Happy screenshot

- Dobro je poznato da ja uvek radim ono što volim. Za sada je za moj osmeh na licu zaslužan Miloš. i da ja sam kupila novi auto, ali još uvek nisam u mogućnosti da ga vozim - rekla je Milijana

- To između nas se desilo sasvim slučajno. Videla sam njegovu fotografiju na Fejsbuku, poslala sam mu poruku i počeli smo da se viđamo. On je bio za to da ne izlazi u javnost, ali ja sam uspela u svom, i izašle su fotografije na portalima - rekla je ona i dodala:

- Moji su prihvatili Miloša, mama i sestra mnogo bolje nego otac, ali više me to ne dotiče - rekal je ona.

- Još uvek se Milojko i ja nismo razveli. Ročište je zakazano za 2. decembar, volela bih da se to u što kraćem roku. Milojko je težak na materijalnim stvarima, tako da mu poklanjam sve - objasnila je Bogdanovićeva.

foto: Printscreen/Happy

