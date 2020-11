ŠOPIĆKA PROGOVORILA O PREPISKAMA SA ZOLOM: A onda potkačila Janjuša! Otkrila sve PIKANTERIJE!

Ivana Šopić progovorila je o prepiskama sa Lazarom Čolićem Zolom, pa potkačila Marka Janjuševića Janjuša.

"Šta mislite o prepiskama Zole i Šopićke?", upitala je Ivana.

"Zola je valjda rekao kako jeste?", prokomentarisao je Kendi.

"Zola je rekao, jeste, ali na sve što Janjuš kaže. Ustao je potvrdio sve što je Janjuš potvrdio. Ja ću ukrasti malo vašu stolicu, da prepričam šta se desilo. Iskrena da budem, malo sam se pokajala zbog prepiske, jer sam objavila, jer je meni Zola prijatelj, ali me je iznerviralo što me Janjuš uzimao u pogrešnom kontekstu. Odakle njemu pravo, kada ja mogu da potvrdim da me je zvao? Moram da kažem da je Maja prenela sve kako sam ja rekla. Ali stvarno Zola nije zvao drugaricu, ja niti sam otišla, niti sam ikog povela", ispričala je Šopićeva u emisiji ,,Pitam za druga"

