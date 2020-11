Najbolji zimski odmor je na planinama Srbije PROMO CENE boravka!

Došlo je vreme da mislimo i o zimskom odmoru, a najbolju zimsku atmosferu pružaju naše poznate planine – Kopanik, Zlatibor, Stara planina, Tara, Zlatar…

Planina nesvakidašnje lepote i živopisne prirode nalazi se u zapadnom delu Srbije i jedna je od najposećenijih planina, posebno u zimskom periodu – Zlatibor. Svake godine sve je više novoizgrađenih objekata, pa je izbor apartmana sve veći. Kada bismo izdvojili neke od najboljih, to bi svakako bili Satelit Residence Apartmani, koji inače spadaju u najluksuznije na Zlatiboru. Nalaze se na par minuta od glavnog objekta i na 100m od centra. Imaju idealnu lokaciju zimi za skijanje i sankanje, a leti za šetnju, jahanje konja i uživanje u prirodi. To što su najluskuzniji ne znači da su i skupi i samim tim nedostižni. Agencija “Travelland” je obezbedila svojim putnicima PROMO CENU do kraja decembra.

Cena po apartmanu u kojem mogu boraviti do četiri osobe na tri noćenja iznosi 249 evra (za 5 ili 6 osoba cena je viša za 50 evra), na četiri noćenja od 339 evra. Najveći je izbor slobodnih termina na 7 noćenja, a promo cena po apartmanu se kreće od 549 evra (i to već od 22. novembra). Po ovoj ceni dobijate pun pansion + Spa uživanje. Broj soba je ograničen, tako da je preporuka da požurite sa rezervacijama.

Objekat koji je izuzetno tražen i koji je ugostio više od 20 000 zadovoljnih kako domaćih tako i inostranih posetilaca je Klub Satelit. Svi apartmani i sobe su unikatno uređeni tako da ispunjavaju očekivanja i zahtevnijih hedonista. Deca do 15 godina imaju GRATIS smeštaj. Osim toga, agencija “Travelland” ima takođe promo cenu od 3.750 rsd za dve osobe (apartman za 4 osobe od 4.650 rsd).

Lepote istočne Srbije su nadaleko poznate zahvaljujući netaknutoj prirodi Stare planine.

A na Staroj planini, pronalazimo istoimeni hotel. Hotel Stara Planina 4* je idealno mesto za beg od svakodnevnice, briga, raznih problem. Bar na par dana. Wellness Spa i fitness centar na 1000 m² sa spoljašnjim i unutrašnjim bazenom, relaks zona sa ležaljkama, teretana, finska sauna, tursko kupatilo, hidromasažna kada, kozmetički tretmani i masaže + Igraonica sa profesionalnom brigom o deci od 3 - 12 godina. Zatim, stoni tenis, stoni fudbal, bilijar, pikado i video igre/ teren za kolektivne sportove i igralište za decu, sve to vas očekuje u ovom hotelu.

A cena?

Ukoliko izvršite rezervacije u agenciji “Travelland” do 20.11. cene se umanjuju za 15%.

Još jedan objekat, ali u Vrdniku ima sjajne popuste za zimski odmor. Spa Resort & Hotel Fruške Terme 4* nalazi se na 5 km od termalne banje Vrdnik i nudi do 25% popusta:

4 - 6 noći (po osobi): za jednokrevetnu sobu 9.900 rsd, za dvokrevetnu 5.900 rsd

7 - 13 noći (po osobi): za jednokrevetnu sobu 9.300 rsd, za dvokrevetnu 5.650 rsd preko 14 noći (po osobi): za jednokrevetnu sobu 8.700 rsd, za dvokrevetnu 5.300 rsd (Cene sa uračunatim popustom, po noći)

Sadržaji ovog objekta uključuju restoran, recepciju koja radi non-stop, poslugu u sobi i besplatan WiFi. Gosti mogu koristiti bazen u zatvorenom i fitnes centar. Iz objekta se pruža pogled na planinu.

Čitav niza različitih paketa na bazi polupansiona u LUX sobi pruža Hotel Premier Aqua 5*.

Ukoliko poželite da provedete nezaboravne trenutke, da udahnete vazduh Fruške gore i osetite produhovljen mir fruškogorskih manastira mi bismo vam preporućili baš ovo mesto.

Hotel Premier Aqua čini idealan spoj prirodnih lepota i mira Fruške gore sa najsavremenijom tehnologijom i komforom hotela visoke kategorije.

FRUŠKOGORSKI SPA VIKEND (minimum 1 noć / 2 dana): Jednokrevetna soba: 13.500 rsd

Dvokrevetna soba: 9.000 rsd

(Cena po osobi, po noći)

PREMIER WELLNESS OD NEDELJE DO PETKA (minimum 1 noć / 2 dana): Jednokrevetna soba: 12.150 rsd

Dvokrevetna soba: 8.550 rsd

(Cena po osobi, po noći)

LJUBAVNA PRIČA (minimum 1 noć / 2 dana):

Dvokrevetna soba: 9.900 rsd

(Cena po osobi, po noći) BANJSKI DAN (minimum 4 noć / 5 dana): 4 NOĆI / 5 DANA:

Jednokrevetna soba: 12.050 rsd

Dvokrevetna soba: 7.500 rsd

7 NOĆI / 8 DANA:

Jednokrevetna soba: 10.250 rsd

Dvokrevetna soba: 6.000 rsd (Cena po osobi, po noći)

Sada je izbor na vama. Znamo koliko nam je svima potreban čist vazduh, a naša pluća i pluća cele zemlje su planine Srbije. Koristimo ih.

Svi zainteresovani za bilo koji aranžman mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu, a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, možete ih zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

