MOJA ĆERKA NEMA NIKAKAV KONTAKT SA OCEM VEĆ GODINAMA! Goca Tržan progovorila o naslednici Leni, pa otkrila BOLNU istinu

Pevačica Goca Tržan pre 13 godina je dobila ćerku Lenu iz braka sa Ivanom Marinkovićem, učesnikom rijaliti "Parovi".

Goca ne voli da govori o bivšem suprugu, a sada je istakla da njena ćerka već dugo nemam nikakv kontakt sa ocem.

foto: Printscreen/Instagram

- Lena ne kontaktira sa svojim biološkim ocem. Zato što je on u rijalitiju već tri godine. Iz tog rijalitija ne izlazi. Ona ni ne želi da ima komunikaciju sa njim - ispričala je Goca, pa iznela šta želi da bude drugačije kod njene mezimice.

- Hoću da promenim pristup prema njoj. Kakve veze ima što je odlična? Ima četiri četvorke, i to ne zato što ne zna, nego zato što nije pipnula ništa. Hoću da svakog meseca pročita dve knjige i nauči deset novih reči - rekla je, pa se nadovezao njen sadašnji muž Raša.

- Malo ćemo da je pritegnemo sad, kažemo joj lepo. Nema izlazaka toliko, sat i po je dosta, oduzmemo joj ono što najviše voli i to je to - rekao je on u njihovom rijalitiju na K1 televiziji.

foto: Printscreen/Premijera

