ESTRADA U SUZAMA ZBOG SMRTI IVANA BEKJAREVA: Poznati se opraštaju od legendarnog glumca EMOTIVNIM rečima (FOTO)

Čuveni Ivan Bekjarev preminuo je danas u Beogradu, u 74. godini, a brojne njegove kolege neutešne su zbog smrti proslavljenog glumca.

Mnogi poštovaoci njegovog lika i dela opraštaju se od glumca putem društvenih mreža, a među njima su i brojne ličnosti sa estrade.

Pevač Aca Lukas oprostio se od Bekjareva na Instagramu sledećim rečima:

"Veliki glumac! Veliki zvezdaš! Veliki čovek! Neka ti je laka zemlja".

"Zbogom profesore", napisala je voditeljka i glumica Marijana Mićić uz njihovu zajedničku fotorafiju.

Tužnim povodom oglasila se i pevačica Ana Sević.

"Počivajte u miru", napisala je ona na društvenoj mreži.

Voditeljka Sanja Marinković takođe je istakla koliko joj je žao zbog Ivanovog odlaska.

"Bio je moj dragi gost svake sezone od kada radim Magazin In. Počivaj u miru dragi gospodine Bekjarev", poručila je ona.

Adam Đogani zahvalio se glumcu za sve što je učinio za njega.

"Zbogom profesore. Hvala Vam što ste me naučili bezvrednost reči ako emocije nema. A to je lekcija koja nije vezana samo za glumu, nego je i životna lekcija. Počivaj u miru", napisao je on.

