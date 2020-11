DOLAZILI SU NA MOJU JAHTU Sandra Afrika prvi put progovorila o Zoranu Marjanoviću, ubijenoj Jeleni i otkrila kakav im je BRAK bio

Sandra Prodanović, alijas Sandra Afrika, ogolila je dušu u ispovesti i otkrila apsolutno sve iz svog burnog života. Folkerka tvrdi da je njen put od igračice do pevačice bio težak i otkriva zbog čega je već u osmom razredu počela da igra po klubovima.

foto: Printscreen/Instagram

Sandra je prvi put, četiri i po godine posle smrti svoje prijateljice Jelene Marjanović, pristala da priča o njoj i njenom suprugu Zoranu.

- Sa Marjanovićima smo se porodično družili godinama. Išli smo i na zajednička letovanja, baš smo lepo funkcionisali. Znam i Zoranovu prvu ženu, kao i pokojnu Jecu - priča Sandra i opisuje kakav je Jelena imala odnos sa suprugom, koji je osumnjičen za njeno ubistvo.

- Ona je bila divna osoba. Zoran ju je gledao kao malo vode na dlanu. Nikad se nisu svađali, bar ne pred nama, a stvarno smo bili bliski. Kod Jece i Zorana sam bila i na svadbi. Bili su i na mom brodu, nisam htela to nikom da pričam do sada... Nisam želela da me zovu i zapitkuju o njima!

Sandra kaže da je upravo uz pomoć Zorana Marjanovića uspela da od igračice postane jedna od najpopularnijih pevačica.

foto: Ana Paunković, privatna arhiva

- Prvi je u meni prepoznao talenat za muziku. Nudio mi je pesmu ,,Bato, bre" besplatno. Meni je ta pesma bila očajna. Sve mi je to bilo bezveze, pa sam mu rekla da ću doći sutra. To sutra se desilo tek za godinu i po! U međuvremenu je Indi izbacila pesmu „Bato, bre", a Tanja Savić pesmu „Zlatnik”, koju mi je Zoran takođe nudio. On je tada bio veoma popularan. Pevači su stajali u redu ispred njegove kuće da ih primi i uradi im pesmu.

Folkerka napominje da veliku zahvalnost duguje Marjanoviću jer je preko njega došla do Marine Tucaković.

- Marini smo unapred poslali novac, a sastanak nam je zakazala za mesec i po. Tada je to tako funkcionisalo, nije mogao svako da dođe do Marine i da mu ona napiše pesmu. Sa njom sam od tad mnogo dobra, volim je i poštujem. Kod nje sam sedela sat vremena. Gledala je u mene, nije progovarala, a meni je bilo neprijatno. Zoki joj je tad ispričao kakvu pesmu da mi napravi i za mesec dana snimila sam ,,Afriku". Zoran je napisao melodiju, a Jelena Marjanović mi je pevala prateće vokale! Ma ja Jelenu i Zorana znam bolje nego bilo ko na estradi!

Sandra je upravo zbog toga ubeđena da bi ona bila najbolja za ulogu Jelene Marjanović u seriji.

- Jelenu bih najbolje odglumila ja, ali, eto, ja nisam htela da pričam o našem druženju... Neka drugi pričaju i neka je glume osobe koje je nikad nisu upoznale. Svi se kače za Jelenu posle njene smrti, a ja, koja sam je zaista dobro znala, nisam želela to.

foto: Ana Paunković, privatna arhiva

Pela se po drveću

Sandra kaže da je u detinjstvu bila tako nestašna da je majka jedva izlazila na kraj s njom.

- Ponašala sam se kao dečak. Mama mi je uvek oblačila lepe haljine, pravila frizurice i kačila šnalice da bih ličila na princezu. Čim me sredi, ja sve to pobacami uništim. Već prvog dana škole sam dobila batine jer sam uništila haljinicu penjući se na drvo. Obožavala sam da se penjem po drveću. Baš sam bila nemirna i družila sam se stalno sa dečacima.

Pevačica priznaje da je bila veoma ljubomorna na sestru Anitu.

- Sva pažnja je bila usmerena na mene do treće godine, dok se nije rodila sestra Anita. Bila sam ljubomorna na nju. Htela sam da je ubijem. Jednom, dok je mama širila veš, ušla sam u sestrina kolica i počela da skačem po njoj. Naravno, dobila sam i tada batine. Kada smo bile male, mama je mene i sestru isto oblačila. Svi su mislili da smo bliznakinje. Čak smo i istog dana slavile rođendan. Meni je 1. aprila, a njoj 28. marta, pa da se ne bismo odvajale, slavili su i njoj i meni 1. aprila. Dok smo bile male, nikako nismo mogle da funkcionišemo, sve dok nije došao bata. Miloš se rodio kada sam imala četiri godine. Bila sam zrelija i on mi je bio kao igračka. Pomagala sam mami oko svega. Kupale smo zajedno bebu i oblačile je.

Sandrini roditelji su bili posveće ni deci sve dok se nisu razveli. Taj period pevačica pamti kao jedan od težih u životu.

- Roditelji su se razveli kada sam bila u trećem razredu osnovne škole. Bilo mi je teškoi čudno jer se nikad nisu svađali pred nama. Nikad nismo osetili da nešto tu nije kako treba, pa nas je to sve iznenadilo. Tata nikad nije tukao mamu i nisu se zbog toga razveli, već se, eto, ljubav ugasila. Bila sam mami podrška jer sam najstarije dete. Ona je to baš teško podnela. Mama se nakon toga maksimalno nama posvetila i više se nije udavala, niti imala dečka. Tata se nije ženio, ali živi sa drugom ženom. Kad su se oni razvodili, dobila sam astmu. Bila sam stalno na pumpici i posle, u srednjoj školi, to je samo od sebe nestalo. Sada kada se razbolim, odmah se uplašim da nije astma. Imam traume od toga.

foto: Printscreen/Novo jutro

Bežala iz škole zbog dečka

Sandra kaže da ju je upravo astma spasla da ne ponavlja sedmi razred: Bila sam super dak sve do sedmog razreda. Tada mi se desila prva ljubav. Našla sam dečka koji je bio stariji dve godine od mene. Počela sam da bežim iz škole da bih ga vidala. Imala sam dosta izostanaka. Da ne bih pala godinu, mama mi je sve to opravdala tako što se vadila na astmu. Pre nego što bi mi sve opravdala, dobro bi me izlemala jer su mi ocene bile katastrofa. Hvala joj na tome jer sam se opametila. Iako sam tada imala dečka, u školi sam bila glavna riba. Mrzele su me devojke jer su bile ljubomorne na moj izgled.

Atraktivna crnka je još kao maloletna počela da igra po klubovima: - Jedva sam uspela da upišem Tekstilnu srednju školu, samo sam za nju imala dovoljno bodova. To je bio pakao. Plakala sam danima i pričala da neću ići u školu jer me ne zanima to što sam upisala. I otac i majka su mi frizeri i ja sam htela tako nešto da radim, ali nisam uspela da upišem takvu školu. Tada sam odlučila da počnem da igram, bila sam pri kraju osmog razreda. Prva zarada mi je bila 50 evra. Radila sam često, tri puta nedeljno. Htela sam da imam svoj dinar i super sam za rađivala. Upisala sam vanredno školu i sama sam plaćala sve što je trebalo. Zarađivala sam lepo od igranja. Imala sam i za sebe i da pomognem u kući šta treba.

Zahvaljujući folkeru Miletu Kitiću, Sandri je skočila cena. - Menadžer Mileta Kitića je zvao mog menadžera Srđana Delibašića i tražio je najzgodniju i najlepšu igračicu za spot. Rekao je: "Treba nam najbolja crnka jer imamo crnca u spotu". Srđan je mene poslao. Nakon tog spota kreću svi da me zovu. Bukvalno se otimaju oko mene da dođem u klub da igram. Tada mi je skočila cena. Nudili su mi novca koliko sam htela, samo da dođem. Tada nisam znala šta me je snašlo, bila sam klinka.

foto: Printscreen/Premijera

lako na estradi vlada sujeta, Sandra tvrdi da ima dve verne prijateljice.

- Jana i Slađa Alegro nisu sujetne, volim sa njima da se ispričam. Sa Janom nema kraja, sednemo uveče i ujutro završimo priču. Nikada ništa što joj poverim nije procurilo u javnost. Ona i Slađa su mi pravi prijatelji.

Nikad nisam imala nepristojne ponude. Nakon svake tezge sednem u kola i menadžer me vrati kući. Ubrzo je upoznala Aleksandra Moskovljevića Mikišu, s kojim je bila u dugoj i ozbiljnoj vezi, i dalje su nerazdvojni. Posle raskida ostali su prijatelji i saradnici.

-Mikiša me je video na televiziji i zvao je menadžera da me pošalje u njegovu diskoteku, u kojoj je tada Aca Lukas nastupao. Tog vikenda bilo je opšte ludilo, mnogo ljudi je došlo samo da me vidi kako igram. Dolazila sam i kasnije u njegov klub i on je pokušavao da me smuva, ali tada sam imala dečka. Kada sam raskinula i kad je moj bivši dečko otišao u Ameriku, Mikiša je to iskoristio da mi bude rame za plakanje. Tad smo krenuli da se zabavljamo.

foto: Printscreen/Instagram

Sa 17 godina preselila se kod dečka, koji joj je pomogao u karijeri: - To je bio haos. Mama je rušila po kući, kukala je na sav glas jer odlazim od nje. Mikiša nikad nije hteo da se slika, a kada me neko pita da li imam dečka, ja bih govorila da nemam iako sam sa njim živela godinama. Tako smo hteli da funkcionišemo. Kod Mikiše je u klubu pevao Dado Polumenta i terali su me da otpevam neku pesmu. Mikiša je tada rekao da će od mene napraviti zvezdu iako sam bežala od mikrofona! On je stvarno verovao u mene i dugih šest meseci sam svaku noć kod njega u klubu vežbala pevanje. Puste matricu, a ja pevam u praznoj diskoteci. Odlazila sam plačući i pevala. Nisam sebe videla kao pevačicu iako mi je prethodno i Zoran Marjanović pričao da treba da pevam. Mikiša mi je govorio da idem da pevam čak i kad sam bila bolesna. Stvarno je verovao u mene.

Snimila je spot, ali nijedna televizija nije htela da ga emituje!

- Niko me nije želeo jer sam bila skroznova. Tek sam na televiziji Svet plus uspela da se pojavim - priča Afrika i dodaje da je odmah počela da nastupa:

- Zahvalna sam Tomi Gligoriću, on je dogovorio moj prvi pevački nastup sa Ćirom. Zaradila sam dosta ,,švajcaraca". Mikiša i dan-danas čuva taj novac! Mnogi su pričali da će moja karijera biti kratkog daha jer sam igračica, ali evo, godine prolaze, a ja i dalje pevaml Nismo se rasipali novcem, ulagali smo u karijeru. Prvih godinu dana moje pevačke karijere živeli smo u kolima, stalno smo bili na putu. Haljine sam šila, nisam ništa kupovala. Sama sam se fenirala i šminkala...

Hoće dete

Posle četiri godine pevanja postala je prava muzička zvezda. - Damir Handanović mi je napravio pesmu „Neko će mi noćas napraviti sina", zahvaljujući njoj mi je trostruko skočila cena nastupa. Nakon toga sam snimila duet sa Kostījem, koji je postao hit. Dočekala sam da pevam u Ha- cijendi u Vodicama, gde nastupe u samo velike zvezde - Dino Merlin, Severina, Rozga. Sećam se da smo se Mikiša i ja voziliki Vodicama i policija nije htela da nas pusti jer je bio kolaps zbog nastupe Sandre Afrike. Objaštarali smo im da sam ja Sandra i da treba da pevam.

Pošto je ostvarila profesionalne ciljeve, Afrka sada želi nešto drugo.

- Imam jedna neostvarena želja, da postanem majka ,karijeru imam, još samo to da mi se ostvari - zaršava priču Sandra.

foto: Printscreen

kurir.rs/hit

BONUS VIDEO

Kurir