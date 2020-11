AKO MI JE SUĐENO DA ME UBIJE KRISTIJAN, ONDA NEKA ME UBIJE! Elena Stojčić dobija pretnje: Sumnja da su njegovi PRIJATELJI UMEŠANI!

Elena Stojčić je otkrila kroz kakav pakao je prošla zbog Kristijana Golubovića, a onda otkrila da dobija jezive pretnje.

"Nisam glupa da ne primetim da Kristijan želi nešto više od prijateljstva sa mnom. Pričao mi je kako je dva sata imao se*s sa balerinom na Farmi i kako je rasturio, a kako mene stalno sanja. Kad god bi prošao porerd mene delio mi je komplimente, a inače je godište moje mame. Ispuštao je bale kada ja prođem. Hteo je kao sa Stanijom da pravi priču sa mnom. Pred Mišelom mi je mrtav hladan rekao: Ja bih tebe je*o. U jednom trenutku je pokušao, kada me je uhvatio za vrat i pribio me od pozadi uza zid. Jedva sam se otrgla vrišteći. On je kao manijak neki.", rekla je Elena pa dodala:

"Prozivao me je da sam aljkava samo kako bi komunicirao sa mnom. Laže da sam htela da se ubijem zbog Frana i da sam se nagutala lekova. Stižu mi pretnje sa nekih lažnih profila, verovatno neki Kristijanovi prijatelji ili fanovi. Kažu: "Pazi da ti Kiki ne polomi koske. Da ti ne izbije zube. Kristijan je po mom mišljenju jedna limunada. Ako mi se nešto desi, naravno da će za to da zna čitav svet. On da je neki pravi kriminalac, ne bi morao da ulazi u rijaliti i pravi priče sa klinkama. On je jedno smeće, ne bojim ga se. Ako mi je suđeno da me ubije Kristijan, onda neka me ubije", rekla je Elena za "Star",a prenose mediji.

