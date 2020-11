NE BIH IMAO PUNO TOGA DA KAŽEM! Oglasio se Cveletov brat, nije štedeo reči: Neću da lažem, Jovan mi deluje POGUBLJENO!

O Jovanu Cvijetiću Cveletu i njegovom odnosu sa devojkom Anjom Todorović polemiše se od prvog dana kada su ušli u Zadrugu. Predhodnih dana je nastao veliki haos jer su pojedini zadrugari smatrali da je on ne brani dovoljno. Ovim povodom oglasio se njegov brat Ognjen.

"Iskreno, ne bih imao puno toga da kažem, verujem da je to razlog zatvorenog prostora. Ja najbolje znam kakav mi je brat , kakvo je njegovo ponašanje i kakvo vaspitanje nosi iz kuće", rekao je Ognjen i nastavio:

"Neću da lažem, Jovan mi još uvek deluje malo pogubljeno i opet kažem verovatno je to zatvoren prostor. Nadam se da će se opustiti maksimalno i da će pokazati svoje pravo lice. On je jedan veseo momak koji sve okreće na šalu i zabavu. Videćete vi to kada se on opusti", rekao je Ognjen.

Na pitanje da li je možda Cveletova devojka Anja kriva što se on nije opustio i pokazao svoje pravo lice, Ognjen je odgovorio:

"Ne znam da ga Anja koči, jednostavno oni su ušli kao par i on se trudi da posveti sve vreme njoj, što je i normalno. Verovatno ne želi da njih dvoje ulaze u sukobe, ali opet im je još veći teret što su kao par tamo. Mi kao porodica smo tu da ga podržimo u svemu. On zna šta mu prija kod nje i za to se bori", rekao je Ognjen.

