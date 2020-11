NADEŽDA TROŠI TOMINIH 10.000 € NA REMONT, JAVILA SE NJEGOVA MAJKA: Njoj je mesto u BOLNICI! A ovu rijaliti učesnicu želi za SNAJKU

Nadežda Biljić kaže da će promeniti lični opis, i to od para koje joj je Toma Panić ostavio pred ulazak u rijaliti!

Folk pevačica je od nevenčanog supruga dobila 10.000 evra, ali umesto da novac troši na njihovog sina Longa, ona sebi kupuje silikone. Nadežda se na Instagramu pohvalila novim usnama i najavila da je to samo početak njenog "remonta".

"Ima da se sredim od glave do pete o Tominom trošku! Silikoni u usnama su samo početak. Kada on može da me vara u "Zadruzi" i muva se s kim stigne, mogu i ja da trošim njegove pare. I mobilni telefon mi je nedavno kupio, a da to i ne zna", poručuje folkerka.

foto: Printscreen/Instagram

Tomina majka Jasna Panić kaže da je ogorčena Nadeždinim ponašanjem.

"Moj sin joj je ostavio 10.000 evra za sve što je potrebno oko deteta, a ne za njene silikone! Čujem da je kupila i mobilni telefon od Tominih para. Strašno! Nadežda nema svoje prihode, pa troši ono što joj je moj sin ostavio. Misli samo na sebe, nije je briga za dete", priča Jasna i objašnjava zašto je toliko kivna na snajku:

"Zgrozila sam se kada je rekla da sam ja zaljubljena u svog sina! To je strašna uvreda i nikad joj neću preći preko toga. Prekinula sam svaki kontakt sa Nadeždom i sa svojim unukom jer me je ona blokirala na telefonu. Nisam dužna da trpim takvo ponašanje, neka joj majka toleriše takve stvari. Kod mene je završila."

foto: Pritnscreen

Jasna kaže da bi volela da njen sin u "Zadruzi 4" pronađe ženu svog života, a ima i svog favorita.

"Najviše mi se svidela Anakonda i nju mogu da zamislim kao svoju snaju. U rijalitiju se pristojno ponašala i kada je izbačena postavila je Tomu za gazdu. Moj sin je tamo slobodan čovek jer mu je Nadežda javno poručila da može da radi šta hoće i da više nisu muž i žena", zaključuje Jasna Panić.

Nadežda je sa svekrvom Jasnom već dugo u lošim odnosima.

"Rekla sam joj da treba da leči živce i da joj je mesto u bolnici, pa se naljutila na mene. Kada su se ona i Toma svađali, skoro uvek sam bila na njenoj strani", priča mama Tome Panića.

