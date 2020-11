NISU SE PODNOSILI A ONDA SE SVE PREOKRENULO! Ovi parovi na ESTRADI smuvali su se na POSLU, ona je imala dečka, a on OŽENJEN

Oni su najskladniji parovi na domaćoj javnoj sceni, godinama uživaju u srećnim brakovima, malo ko zna da je njihova ljubav počela na poslu.

Naime, jedan od najpoznatijih glumačkih parova Sloboda Mićalović iVojin Ćetković su se upoznali na snimanju filma „Zona Zamfirova“, nakon čega se između njih rodilo prijateljstvo. Njihov odnos dodatno se izgradio na snimanju filma „Pljačka Trećeg rajha“, a nedugo zatim rodila se i ljubav. Međutim, tada su oboje bili u dugim vezama, Vojin čak i u braku, ali je ljubav između njih bila jača, pa je na kraju krunisana brakom u kom su kasnije dobili bliznakinje Veru i Milu.

foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

Nikolije Jovanović i Relje Popovića zaljubili su se jedno u drugo na snimanju zajedničke pesme „Alkohola litar“. Vezu su krili od očiju javnosti, ali je pevačica ubrzo ostala u drugom stanju, te su lepu vest obelodanili, a svoju vezu ozvaničnili i javno.

foto: Nemanja Nikolić

Nikolina Kovač i Saša Kapor su takođe jedan od najlepših parova na domaćoj javnoj sceni, a oni su se upoznali na crnogorskoj turneji učesnika "Zvezda Granda", nakon čega su se i zbližili. Već osam godina uživaju u skladnom braku, a kruna njihove ljubavi su sin Nikolaj i ćerkica Nikoleta.

foto: Printscreen/Premijera

Voditeljka Jovana Joksimović je jednom prilikom ispričala da prvi susret isa Željkom Joksimovićem nije baš odavao utisak da između njih može da se rodi ljubav. Međutim, kako to obično biva kad sudbina umeša prste, tako su i oni došli od netrepeljivosti do ljubavi iz snova. Pop pevač i TV voditeljka upoznali su se 2008. godine, kada je trebalo zajedno da vode Evroviziju, ali između njih od samog starta bilo je varnica. Negativnih, pa pozitivnih! Kako su kasnije sami priznali, među njima je na pripremama za Eurosong postojala netrepeljivost, ali su ubrzo shvatili da to prerasta u neko ozbiljnije i lepše osećanje. Danas imaju troje dece, sina Kostu i bliznakinje Srnu i Anu. Željko iz prvog praka ima ćerku Minu.

foto: Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

Pevačica Mia Borisavljević i Bojan Grujić dugo su bile samo kolege iz benda koji su nastupali po Beogradu i šire, a nakon kolegijalnosti i prijateljstva rodila se i ljubav. Iako svoju ljubav još uvek nisu krunisali brakom, zbog čega se pevačica često šali da joj je Bojan i dalje dečko, kruna njihove veze svakako je ćerkica Ema koju su dobili. Njih dvoje svakodnevno na svom Instagram profile pokazuju kako uživaju u ljubavi koju jedno drugom pružaju.

foto: Printscreen/Instagram

Ivana Pavković i Petar Mitić takmičili su se u istoj sezoni popularnog talent šoua, u kom su zajedno i stigli do samog finala. Međutim, ljubav se rodila tek nakon završetka takmičenja i to nakon svih turneja i zajedničkih nastupa koje su imali te godine. Ali jedan nastup bio je presudan. Kako je Petrova koleginica Jelena Gerbec, sa kojom je pevač inače mesecima nastupao na jednom splavu, bila sprečena da dođe za zakazanu svirku, tu je uletela Ivana i od tada je sve krenulo.

Kako je pevačica jednom prilikom ispričala, nakon te svirke Petru je nešto kliknulo u glavi, pa je napravio prvi korak. Ubrzo je ostala u drugom stanju, a Petar je tradicionalno zaprosio svoju izabranicu i Ivaninu ruku zatražio od njenih roditelja u Boru.

foto: Printscreen/Instagram

Bračni par Biljanu Jevtić i Acu Ilić spojila je ljubav prema muzici koju oboje vole. Njihov prvi susret bio je na takmičenju pevača narodne muzike davne 1981. godine, da bi se tokom zajedničke turneje 1986. i zbližili. Nedavno su proslavili trideset godina braka iz kog imaju i sina Ivana.

- Sećam se da smo sedeli na prvom sedištu u kombiju i da smo stalno razmenjivali nežnosti. Malo smo se svađali i bili ljubomorni jedno na drugo, ali sve te sitne čarke danas su iza nas – kazala je jednom prilikom Biljana, dok je sličan zaključak imao i Aca.

- To je bila ljubav na prvi pogled. Sećam se da je bila u društvu pokojne Radmile Todorović kada sam je prvi put primetio. Potom smo se stalno viđali na nastupima i bilo je potpuno jasno da između nas postoji nešto više od običnog poznanstva- ispričao je davno Aca.

foto: Dragana Udovičić

Jedan od takođe najpoznatijih parova, pre svega zbog razlike u godinama, a onda I zbog ljubavi koja se dogodila na poslu su Goca i Raša. Emocije između pevačice Goce Tržan i bubnjara Raše Novakovića krunisane su brakom. Iako je Goca starija 14 godina, ovaj par uživa u ljubavi i svakom zajedničkom trenutku.

foto: Pritnscreen

kurir.rs/blic

BONUS VIDEO

Kurir