ACA LUKAS JE NAŠA MORALNA PODRŠKA! Ćerka Željka Šašića otkrila u kakvom je odnosu sa pevačem, a evo šta su nedavno radili ZAJEDNO!

Sofija Šašić je ćerka poznatih roditelja i uvek je privlačila pažnju domaćih medija.

Njena majka Sonja imala je istančan ukus kada je moda u pitanju, a svoja iskustva prenela je i na naslednicu.

"Od malena me privlači moda. Pored mame, da... Tu prvu kolekciju nisam gledala tako ozbiljno. Sada je to mnogo ozbiljnije, gledam to kao svoj posao, a ne kao hobi. Mnogo se trudim i želim da bude sve kako sam zamislila. Preteško je, pogotovo za te lokacije i slikanja. Kako slikati, kako stati, da ne bude iskopirano, da bude nešto novo", rekla je Sofija.

Rekla je da je preležala korona virus.

"Preležala sam u aprilu već. Pozitivna sam na ta antitela, imam ih još uvek. Kojim čudom, ne znam", otkrila je Sofija, pa otkrila u kakvom je odnosu sa Acom Lukasom.

"Aca Lukas je naša neka moralna podrška, ali sam njega skoro nagovorila da se slika u studiju i stvarno je ispalo fenomenalno. Super je ispalo, ali je trebalo vremena za njega", pričala je Sofija o Aci Lukasu.

