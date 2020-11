BOJAN LEXINGTON NEĆE DA RIZIKUJE: Počećemo da radimo kada stigne VAKCINA protiv KORONE!

Koronavirus odneo je i poremetio mnoge živote, a Bojan Vasković, frontmen Leksington benda, još uvek se teško miri s činjenicom da je njegov prijatelj i menadžer Bor Lalević preminuo u 40. godini od posledica ovog virusa. Svestan je teške situacije, jer je i sam preležao kovid 19 u prvom talasu, ali mora da nastavi dalje. Zbog sebe i svoje porodice, sa kojom provodi ovo vreme kada nema nastupe.

foto: Zorana Jevtić

Bojan se sada zdravstveno oseća dobro i s nestrpljenjem čeka da se sve ovo okonča i vrati se svom poslu, kaže u intervjuu za Kurir. - Dobro sam, ako se to može uopšte reći u ovoj situaciji. Trudim se da uživam u svakom danu i da što više vremena provodim sa svojom porodicom, to je neka pozitivna strana svega ovoga. Ipak, jedva čekam da sve ovo prođe, da počnemo svi normalnije da živimo, da počnemo da radimo i da se družimo sa publikom.

Kako zarađuješ sada kada nema nastupa?

- Od marta, kada smo održali koncert u Areni, nema ništa. Sve svirke smo otkazali. Nadam se da će biti nešto od sledeće godine ako stigne ta vakcina.

Da li si uspeo nešto da prištediš za crne dane?

- Nikada nisam pričao o svojoj finansijskoj situaciji, to mi je nekako degutantno. Uvek se vodim onom izrekom: Mokar se kiše ne boji. To je slučaj i kod mene. Mi smo dobro radili svih ovih godina.

Pored toga što si i sam bio bolestan, od ove bolesti je preminuo i tvoj prijatelj i menadžer Bor Lalević. Kako si podneo njegov odlazak?

foto: Printscreen, Zorana Jevtić

- To je veliki gubitak za sve nas. Teško smo to podneli, ali mi nemamo izbora, morali smo da nastavimo dalje. Mi tu tugu nosimo u sebi, ostaje ožiljak na srcu, ostaje jedno mesto koje će uvek biti tu. Spominjaćemo ga kroz pesme, kroz život i druženja. Bio je deo nas i deo tima na pravi način. Veliki profesionalac i naš veliki prijatelj.

Teške situacije su te pratile kroz život. Odrastao si u Sarajevu, onda je došao rat i ranjavanje tvog oca, zatim njegova smrt, sad korona.

foto: Pritnscreen Instagram

- Baš sam svašta prošao u životu, od detinjstva do danas. Bilo je i težih situacija od ove korone, ali živimo i dalje, šta ćemo. Moramo da znamo da živimo u različitim okolnostima i uslovima. To je kao kad vojnik prođe obuku, pa ume da se snađe i pod vodom i na vodi. To je sve život. Idemo dalje, idemo napred, nazad se nećemo vraćati.

Da se dotaknemo i nekih lepših stvari. Nedavno si sa porodicom proslavio prvi rođendan sinu.

- Nismo proslavili, samo smo obeležili uz malu tortu. Nismo to tako zamišljali, hteli smo da to bude u većem društvu, ali je takva situacija.

Veliko srce Humanitarni onlajn koncert za decu Da li je u planu neka nova pesma ili nećete ništa objavljivati zbog korone? - Početkom decembra izlazi novi singl i spot simboličnog naziva "Sila". To je jedna u nizu pesama koje smo snimili pre korone. U planu je i jedan humanitarni onlajn koncert za decu koja se bore sa različitim bolestima, u saradnji sa organizacijom Budi human.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Aleksandar Panić/ Foto: Printscreen/Instagram

Kurir