NEMOGUĆE JE DA SU MI ROĐENI BRAT I SESTRA TO URADILI! Emina Jahović otkrila detalj iz privatnog života o kom je GODINAMA ĆUTALA

Pevačica Emina Jahović detalje iz privatnog života dozirano plasira u javnosti, a sada je odlučila da sa svima podeli nešto o čemu je godinama ćutala.

Emina je bila vezana za dedu, kog je izgubila dok je odrastala, pa je otkrila šta je imala na umu nakon njegove smrti.

foto: Kurir

- Moj prvi album bio je posvećen njemu. Zvao se Adem. Želela sam da dam mom sinu Javuzu to ime, a onda se moja sestra porodila devet meseci pre mene i uzela to kao drugo ime za sina. Tad sam rekla, sećam se: "Jao, Bože, pa nemoguće" - započela je Jahovićeva.

- Posle toga se desilo još nešto, i moj brat je uspeo da da svom sinu to ime. Tad sam rekla: "Pa, dobro, zašto ja to nisam uradila?". On se rodio posle Javuza. Borili smo se da imamo deo njegove energije. Ostavio nam je jako lepu karmu - dodala je pevačica za "Happy", koja već godinama ne živi u rodnoj Srbiji.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir