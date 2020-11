SVI MISLE DA JE ANA KORAĆ IZVADILA REBRA! Starleta usred emisije podigla majicu i pokazala svoj STRUK i svi u šoku (FOTO)

Bivši zadrugari Ana Korać osvrnula se na sličnost koja je između nje i Maje Marinković očigledna. Maja se očigledno izoperisala po uzoru na Koraćevu, što je starleta i potvrdila.

- Okej, kontam da ti se nešto sviđa, ali baš istu stvar, a pritom me pljuje na jednoj strani, na drugoj strani.. Ta devojka je opsednuta mnome, ja sam to govorila još u drugoj sezoni, non-stop me gleda, kao psihopata najveća. Ona je šila haljine koje sam ja nosila prošle godine. Poslaću joj ovo jer ovo jedino nije nosila. Svuda me negativno komentariše. Ona želi da bude ja, da se ponaša kao ja i da izgleda kao ja. Bila sam sad kod mog šminkera. I on mi ispričao da ga je taj i taj zvao da našminka jednu devojku jer nije smela ona da ga zove. Pitao je ko je u pitanju, kaže Maja Marinković. On kaže našminkaću je, naravno, nije problem, to je moj posao. On je došao tu pred ulazak u Zadrugu. Pokazala je moju sliku, i rekla je: "Ovako, kao lutku da me našminkaš". I rekla mu je da je bila kod plastičnog hirurga i htela nos kao Anin. Kaže mi: "Ana, bojim se za tebe", može da me sačeka negde iza ćoška. Postalo je jezivo, bilo mi je smešno, ali sad kad mi je ispričao to, malo se plašim. To su fanovi, ozbiljni. Komentarisala je ona i Davida, da je dobar frajer, da mu vidi s*ks u očima - ispričala je Ana.

Poznata starleta se osvrnula i na spekulacije da je vadila rebra, a evo šta je izjavila tim povodom:

- Koja je to glupost da ljudi kažu da sam ja vadila rebra. Ja stvarno struk nemam, to je najveća nebuloza koju sam čula - izjavila je Ana u emisiji Pitam za druga i time demantovala sve.

