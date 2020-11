ACA AMADEUS ZA KURUR: Bojanu nije bilo pomoći, 9 dana je bio na respiratoru, živeće kroz nas

Bubnjar grupe Amadeus bend Bojan Zlatanović preminuo je od posledica korona virusa u bolnici "Dragiša Mišović", a Aca Amadeus je za Kurir rekao da će Bojan nastaviti da živi kroz njih.

"Istina je da je Bojan preminuo. On je bio na respiratoru već 8-9 dana, pre toga je bio na neinvazivnoj terapiji kiseonikom. Bilo mu je sve gore i gore. Jutros u 9.20h se to desilo. Zahvaljujemo osoblju i direktoru bolnice "Doktor Dragiša Mišović", dali su sve od sebe da ga spasu. Nije mu bilo pomoći. On će nastaviti da živi sa nama kroz Amadeus bend", rekao je za Kurir Aca Amadeus .

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/A.P

