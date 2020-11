KRISTIJAN U SVOJIM KRUGOVIMA ŽELI DA IMA ODANE LJUDE! Anakonda oplela po Goluboviću: On mene ne poznaje, niti zna moj život!

Anđela Milenković Anakonda se oglasila kako bi prokomentarisala navode Krstijana Golubovića, koji je u "Zadruzi" pomenuo da je ona navodno išla po "grupnjacima" te da je bila sa kojekakvim muškarcima, a sada je Anakonda odgovorila na prozivke Golubovića:

foto: Printscreen

"Pa on je to pričao na osnovu toga što je čuo u rijalitiju, na osnovu svih tih priča koje su iznešene tu, on mene ne poznaje, niti zna moj život, tako da, sve što govori, govori u trenutku besa. Videla sam da je rekao da sam d*petom zatvorila vrata, da mi ne zamera, ali definitivno mi jeste zamerio, što sam, na neki način, prekinula to prijateljstvo", rekla je Anđela, pa dodala:

"Logično je da Kristijan u svojim krugovima želi da ima odane ljude, a ja to mogu reći nisam ispala, barem ne prema njemu, jer ja dole nikoga nisam smatrala prijateljem, zato što je to u rijalitiju nemoguće i svakoga sam držala sa rezervom. On je za mene itekako na početku govorio da sam neko ko nikada ne bi izdao, ali ja sam dole tada bila u fazi upoznavanja svih tih ljudi, tako da sam imala kompletno pravo da odlučim sa kim ću se družiti. Na kraju je rekao da se sprdao i za japanke i nešto da kada bih mu došla napolju i tu ga je Mića prekinuo. Tako da, ne bih više komentarisala, pošto nisam unutra i ne mogu mu reći u lice šta imam", rekla je Anakonda.

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Srbija Danas/M.M.

Kurir