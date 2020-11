DRAGANA MITAR PO PRVI PUT PROGOVORILA O NOVOM DEČKU: Bog me je pogledao, nije oženjen, a evo da li planiraju BEBU!

Dragana Mitar više ne krije novog dečka Đoleta, s kojim, kako ističe uživa iz dana u dan. Njih dvoje su imali i turbulentan period u svojoj vezi, koji su na svu sreću uspešno prevazišli.

Nekadašnja učesnica "Zadruge" u razgovoru s nama prozvala je i bivše momke, ali i supruga, rekavši kako ju je Bog konačno pogledao, kao i da je morala da prođe kroz ružne trenutke kako bi sada uživala.

"Divno mi je u vezi, prelepo se osećam, našla sam nekoga ko me razume i podržava u svemu. Imali smo i raznih oscilacija, verujem i da njemu nije bilo lako, ali to je sve iza nas, ta ružna prošlost. Živimo zajednički život, planiramo neke zajedničke planove, u toku sledeće godine. Za sada se ne opterećujemo time. Pronašla sam neki mir i zaista mi je lepo. Iskreno, imam neku svoju oazu mira i srećna sam zbog toga. Mislim da me je Bog pogledao posle svega što sam prošla, ali mislim da sam morala sve to da prođem, da bi dobila nešto što je sad ovako lepo", kaže Dragana.

"Iskreno, on je neko ko nije oženjen, moram da naglasim. Nema decu, ja imam jedno dete. Naravno, ja bih volela da se ostvarim, da opet budem majka, da Jole (sin) ima društvo. Ako se desi, desi se. Volela bih i ja, a voleo bi i on", rekla nam je Dragana Mitar.

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Kurir