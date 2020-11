GOCA BOŽINOVSKA OTIŠLA DA PEVA, PA PREBILA GOSTA: Mikrofonom sam udarila čoveka, krenula mu je krv! Ceo šator je skočio na NJEGA!

Goca Božinovska bila je gost kod Ognjena Amidžića, a tom prilikom joj je postavljeno pitanje da izdvoji najveću neprijatnost koju je doživela na nastupu ili proslavi.

"Jedna neprijatnost, to je bilo davno, u Bosni ja mislim neki vašar je bio. Veliki šator. Krenem da pevam i jedan se motao oko mene. Meni kaže gazda da ga pustim jer je popio i opasan je tip. Ja bila mlada, on došao kod mene i kao: "Ja bih tebi ono, ja bih tebi ovo", ja mikrofonom udarim čoveka toliko jako da njemu krene krv i on krenuo na mene i ceo šator je skočio na njega. Najveća stvar je što se on uplašio više od mene. Ja na njega skočila, on beži, a ja idem za njim i kažem "E sad ćeš videti". To je nešto što sam zapamtila. Svašta smo doživljavali", rekla je Goca u "Amidži Šou".

foto: Printscreen/Amidži Šou

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir