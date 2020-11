ON JE, BRE, SLOBODAN, MOŽE DA RADI ŠTA GOD ŽELI! Sanja Vučić o bivšem DEČKU koji ulazi u rijaliti progovorila sa KNEDLOM u grlu!

Sanja Vučić, pevačica grupe "Hurricane", progovorila je o bivšem dečku Nikoli Đorđević, koji će uskoro ući u rijaliti "Zadruga 4".

- U principu sve što sam imala da kažem ja sam već rekla na svom Instagram profilu. Sve u vezi našeg odnosa, naše veze, raskida, sve je tu. Mislim da sam ja sve to lepo navela. To su preneli svi - započela je Vučićeva.

- Ne bih se previše bazirala na to. Ipak ima mnogo lepih vesti ovde, sve je nešto lepo, nećemo o takvim temama... On je momak svoj, bre, slobodan, može da radi šta god želi, sve je to super, sve je okej - rekla je pevačica u Amidži šou.

Podsetimo, Sanja se na Instagramu prethodne nedelje oglasila o raskidu.

- Dragi novinari i pratioci, u poslednjih mesec dana bili smo u medijskoj pauzi i nisam se oglašavala i odgovarala na pitanja koja mi postavljate već duže vreme. Pitate me često zbog čega sam obrisala slike sa već sada bivšim dečkom sa Instagrama. Mi već dva meseca nismo zajedno, nismo u kontaktu i fokusiram se isključivo na sebe, svoj rad i posao, ništa van toga me ne zanima. Naglasila bih da je do prekida došlo isključivo zbog prezasićenja i neslaganja u karakteru i obavezama. Nikakvi spoljni faktori nisu uticali na to. Sada ću se oglasiti na tu temu i stavljam tačku na to, hvala.

