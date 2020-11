MARIJA EGELJA NEGATIVNA NA KORONA VIRUS! Voditeljka otkrila kako se oseća: Vraćam se na posao, rezultati su mi super!

Voditeljka Marija Egelja, koja je pre dve nedelje saznala da je pozitivna na koronavirus, uspešno se izlečila od njega. Ona je otkrila da je posle svega otišla na pregled i da joj je doktor rekao da može da se vrati na posao.

"Rezultati su mi super i sutra se vraćam na posao posle tri nedelje. Nisam radila otkad sam osetila prve simptome, pa sam za to vreme bila u samoizolaciji, a pre 15 dana stigli su mi pozitivni rezultati testa. Na kontroli su mi poslušali pluća i uradili analize i ispostavilo se da sam pregrmela koronu", kaže Marija i dodaje:

" Ljudi su me plašili da se simptomi osmog dana pojačaju, ali, srećom, nije bilo tako. Jedino mi je nos bio pun i grlo me je bolelo i na tome se i zadržalo. Čula sam da su mnogi ljudi imali znatno jače simptome, pa mogu da kažem da sam dobro prošla. Radujem se što se vraćam na male ekrane i od sutra ćete me ponovo gledati na televiziji."

Marija je rekla i da još ne zna gde je mogla da se zarazi, pošto se pridržavala svih mera, i apelovala na sve da urade isto.

"Želim da poručim svim ljudima da se čuvaju, da misle na sebe i na druge, jer ovaj virus nije naivan. Kod mene, srećom, nije bilo opasno i nemam nikakvih posledica, ali mnogi ljudi su se pošteno namučili", zaključila je voditeljka.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/24sedam.rs/M.M.

Kurir