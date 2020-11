LENA JE GODINAMA SA NJIM, A RETKO SE POJAVLJUJE U JAVNOSTI: Ovo je muž poznate pevačice, objasnila zbog čega izbegava DOGAĐAJE!

Lena Kovačević već godinama uživa u braku sa Veljkom Brčinom, međutim on izbegava da se pojavljuje sa njom na javnim događajima.

Razlog je, zapravo, jednostavan. On nije ljubitelj "crvenog tepiha, premijera, koktela" i sličnog, što njen posao podrazumeva. Pevačica ističe da je sa time i više nego u redu, jer joj je "čitava muška loza" upravo takva, pa joj to nije bilo iznenađenje.

Muž Lene Kovačević foto: Damir Dervišagić

"Moj otac, iako se bavi čime se bavi, nikad nije bio veliki ljubitelj crvenog tepiha, premijere, koktela... Imam rođenog brata. Mnogo ljudi ne zna da imam brata, a mnogo sam ponosna i mnogo ga volim.... Nikad ga ništa vezano za ovo čime se ja bavim nije zanimalo, tako da sam okružena muškarcima koji uopšte nisu da se slikaju i sve to... Tako da, kad sam srela supruga, meni je to potpuno bilo prirodno. Nikad ga nisam ni forsirala. Ima mesta gde ja nastupam, pa on dođe, ali on je nastavak te moje muške loze koja je skromna", objasnila je s osmehom jednom prilikom.

Lena Kovačević sa mužem Veljkom Brčinom foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir