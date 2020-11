GLEDALA SAM POLIGRAF, OD TUŽBE NE ODUSTAJEM! Kija rešena da krivično goni Vuka Moba, a onda se osvrnula na majku Nadicu!

Kija Kockar je pričala o svojoj majci Nadici i njenom učešću u Zadruzi, a onda je istakla da ne odustaje od tužbe, i da će tužiti Vuka Moba.

foto: Printcsreen/Premijera

- Nisam usamnjena, ja sam navikla da živim sama, i kad sam bila mlađa, i kao student i sad u poslednjih par godina. Kad god imam šta da jedem i šta da gledam na tv-u sve je okej. Nedostaje mi mama u nekim trenucima kad treba da donesem neke odluke, i tek tad shvatim koliko sam mislila da sam nezavisna, a ustvari sam stalno pitala mamu - rekla je Kija.

Ona je istakla da neće odustati od tužbe protiv Vuka Moba, te je otkrila da je gledala poligraf u kom je Vuk odgovarao uglavnom na pitanja o njihovoj vezi.

- Ne odustajem od toga, to je čista tužba, nema šta, više me je držalo to u nekom trenutku besa, a kad sam gledala poligraf, onda mi je bilo baš presmešno i shvatila sam da ne treba da pravim cirkus od toga - navela je Kockareva, a onda otkrila šta misli o prijateljima koje je njena majka stekla u Beloj kući:

foto: Pritnscreen

- Ona zna ko sam ja, zna ko je ona, zna kakvi su ljudi unutra, ne brinem se za nju. Nisam joj rekla sa kim treba da se druži ili ne, vidim da se druži sa ljudima sa kojima se ja ne družim, ne druži se sa onima sa kojima se ja družim, obrnuto, ali to je na njoj, ja joj ništa ne zameram.

Kija je otkrila i da je i dalje sama i da priželjkuje da se zaljubi.

- Zaslužujem da se zaljubim, sigurno ima momaka koji su zaljubljeni u meni, ali ja hoću to osećanje. Nisam imala prilike da sretnem osobu i da nešto klikne. Niko ne planira e sad ću da izađem i da nađem dečka. Te stvari se spontano dešavaju, a kako horoskop kaže, biće sledeće godine - rekla je ona u emisiji "Premijera".

foto: Printcsreen/Premijera

