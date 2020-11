OSEĆALA SAM SE KAO DA MI JE SLON LEGAO NA GRUDNI KOŠ: Nina Radulović otkrila kako se zarazila KORONOM i koji su bili prvi SIMPTOMI

Nina Radulović zarazila se korona virusom tako što se nije pridržavala mera, kako je i sama priznala.

Voditeljka je otkrila svima kako su izgledali njeni prvi simptomi. Naime, ona je osećala bol u grlu, imala upalu glasnih žica, čudan osećaj u nosu, kao i otežano disanje, a tada je bio jul.

"Međutim, dan pre nego što ću osetiti prve simptome bila sam u velikom društvu sa prijateljima i decom, imali smo prisne kontakte, jeli smo za istim stolom i nismo se pridržavali mera. Kada sam se javila u bolnicu prvog dana imala sam dobre rezultate, rendgenski snimak je bio u redu i poslata sam na kućnu izolaciju. Imala sam malu temperaturu 37,2. Ispila sam tad Hemomicin, ali je meni narednih sedam dana bilo sve lošije. U početku nisam ni kašljala, ni kijala, međutim nakon 48 sati je došlo do pogoršanja. Imala sam utisak kao da mi je slon legao na grudni koš. Ustanete vi, ali imate utisak da vam se svaka koščica na nozi razilazi u telu, sve vas boli. Imate potrebu da spavate, i to gubljenje čula mirisa se dešava samo preko noći. Ne postoji asocijacija sa onim kad vam je zapušen nos. Nakon toga sam dobila dva pozitivna testa na Kovid, a tek posle 6 nedelja sam dobila negativan test. Svih šest nedelja nisam imala čulo mirisa, plašila sam se da će to trajno ostati, ali hvala Bogu vratilo se", ispričala je voditeljka u emisiji "RTS ordinacija".

foto: Printscreen/Instagram

Nina je ispričala i kako je pre dve nedelje imala lažno pozitivan test, ali da je tom prilikom saznala da su njen sin Lav i bivši suprug Branislav Lečić preležali korona virus.

"Za svo to vreme moje dete nije imalo nikave simptome, a ja sam imala jednu lažnu uzbunu pre dve nedelje. Išla sam da uradim serološki test i pokazao je da sam pozitivna. Digla sam tada paniku i otišla da uradim PCR. Kad je stigao pokazao je da sam negativna i onda sam ponovila i serološki test i on je bio negativan. U međuvremenu se dogovorim sa sinom Lavom i njegovim tatom da urade test na antitiela i ispostavi se da su obojica bili zaraženi, ali da nisu imali nikakve simptome. Verovatno sam ja prenela Lavu, a on ocu. Srećom nisu imali simptome, iako su u rezultatima imali veči broj jedinica nego ja", ispričala je Nina te dodala da trenutno striktno vodi računa da se pridržava mera:

"Posle mesec dana opet nisam imala antitela, tako da sam zvanično nezašticena ponovo, ali vodim računa jako i ne skidam masku. Ipak i dalje osećam posledice, imam osećaj preskakanja srca i ni ne pomišljam da se bavim nekom jačom fizičkom aktivnošću."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir