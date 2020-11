ČOVEK JE ISPAO DŽUKELA, MALO JE ONO ŠTO JE DOBIO: Ljupka Stević ponovo osula po BIVŠEM! A jedna stvar još uvek joj OPASNO SMETA

Ljupka Stević ponovo je iznela svoju privatnost i progovorila o vezi sa Dragišom Simićem.

"Mene je parking proslavio. Ništa gore za jednog pevača koji 10 godina snima pesme, i onda razlupa dva auta i onda cela nacija zna za tebe. Ja sam Ljupka, jedna dobrica, to što se desilo, desilo se, neće se ponoviti, šteta je materijalna, svima su glave na ramenima, tako će biti i ovog puta", rekla je Ljupka.

Pevačica je zatim objasnila svoj skandal sa generalom Dragišom Simićem.

"Da je bilo još vozila, stradala bi i druga vozila. Čovek je ispao džukela, malo je to što je dobio. Žao mi je što sam prošla medijski linč, kažu da sam bila obična ljubavnica, ali nisam, ja to ne mogu da prihvatim, ja sam bila deset godina ljubav tog čoveka. Opet bih bila sa njim da mogu da vratim vreme, jer znam kakva je to ljubav bila. Ali sebi sada da pravim pakao od života, ne, nikako", rekla je Ljupka u emisiji "Brak na neviđeno".

