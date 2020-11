KAJEM SE ŠTO SE ZNA! ČUVALA SAM LJUBAVNI ŽIVOT 10 GODINA OD JAVNOSTI: Tamara Milutinović iskreno o vezi! Sve otišlo u drugom smeru

Ljubavni život Tamare Milutinović izaziva veliku pažnju domaće javnosti.

Mesecima se šuška da je Tamara u vezi sa kompozitorom Sašom Nikolićem, kao i da se on zbog nje čak i razveo. Ona je to oštro demnatovala i istakla da nikada nije bila ljubavnica.

"Nije čovek ostavio ženu zbog mene. Ljubavnica nikad nisam bila i niko nije ostavio svoju ženu zbog mene. Ne želim da pričam o ljubavi, jer ne želim da se priča o mom privatnom životu. Nikada karijeru nisam na tome gradila. Nisam svoju karijeru bazirala na privatnom životu i ne želim da tako bude i sada", rekla je Tamara u emisiji "Premijera".

"Kajem se samo zbog toga što se to zna. Ja sam imala vezu od 10 godina, ali se o tome nikada nije pisalo, jer sam ja to čuvala. Ono kada ja budem odlučila da se udam, svi će znati. Malo se i plašim udaje jer je sve to otišlo u drugom smeru, a ja sam odrasla u idiličnoj porodici", dodala je Tamara.

