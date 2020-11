NAS DVOJE ĆEMO DEBELO IĆI NA SUD! Nadežda kipti od besa, iznela detalje koji će vas šokirati: Toma je ŽENOMRZAC, ja sam mu PARAVAN

Nadežda Biljić je ljuta na svog nevečanog supruga Tomu Panića nakon što je izneo detalje o navodnim njenim aferama, pa je Biljićeva rešila da ga ne štedi više.

Naime, ona je objavila video snimak na svom Instagram profilu, u kom je istakla da će njih dvoje završiti na sudu.

"Pošto sam čula gnusne laži od mog partnera, rešila sam i ja malo da progovorim o nekim stvarima. Ne znam odakle da počnem, da li od Borinih laži jer to namerno radi znajući da će da napravi problem zbog Milice Kemez, opet zbog Milice Kemez imam problem ili ne znam iz kog razloga. Mislim da mi ne treba čovek koji veruje drugima, Toma je jedan latentni g*j kome sam ja očigledno paravan, jedan ženomrzac, ne znam kako ima smelosti i hrabrosti da posle svega što je uradio bilo šta o meni kaže. Nas dvoje ćemo ići na sud, debelo ćemo ići na sud pa da se razračunamo, ko je šta kome i kako, imam ja tu dosta materijala za sud, može opet da ide da kleči mamici kad bude dobio po pi*ki, pošto je prvi put kad je dobio po pi*ki klečao mamici, pa sad može opet da kleči mamici, koja je nas napala zbog para, meni njegove pare ne trebaju, ni meni ni njegovom detetu, tako da te pare može da nosi sa Paulicom i ostalim devojčicama koje su eto, kako bih rekla, poštene, a žena koja mu je rodila dete je ku*va, ne znam što je ku*vi pravio dete, ne znam šta je on, moj otac da me prevaspitava, šta je? On je taj koji je meni prvi špijunirao telefon i napadao me za dopisivanja od pre 2, 5, 10 godina. A njegov telefon ne sme da se pipne. On je meni ispričao da je u klubu , kada su Hurricane gostovale, u wc-u ga muvala dotična Ivana Nikolić, ja od tada ne podnosim Hurricane, to da li je odbio nju ili nije, ne znam, mislim da je nije odbio, a što se tiče drugih stvari da je on nalazio dopisavanja i kakve poruke, sve sam stavila na stori, kome nije jasno može još jednom da pročita. Ići ćemo na sud, trudiću se da mu svim silama uzmem dete jer on nije zaslužio da bude otac, nije dobar otac, dobar muž a ponajmanje dobar čovek. Ne znam odakle mu pravo i hrabrost da posle onoga što je uradio sa Paulom meni nešto kaže, jesam ja kriva što je je*ao pa dobio triper. Šta je sa bebom, hoće da povraća opet? Evo dete non-stop na sondi, hoće da povraća, a on nije nijednom otišao kod Drveta da pita kako je dete. Ja više ništa ne praštam, taj čovek me ne interesuje, poslednje je dobio od mene, rođendan ne znam ko će da mu organizuje, mnogo dokaza imam za njega crno na belo, tako da mu je bolje da ćuti da ja ne bih počela da pričam", rekla je ona.

foto: Printscreen/Instagram

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir