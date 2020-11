DEJAN MILIĆEVIĆ OSUO DRVLJE I KAMENJE PO ZADRUGARKAMA: To nije videlo modu, pritom su sve metar i pokušaj!

Poznato je da je Dejan Milićević modni fotograf, a ono što ga je iznerviralo jeste da su mnoge zadrugarke izjavile da se bave modelingom, što on smatra da nije tačno.

"Sve su one neke kao modeli, ja vam garantujem, fotograf sam 30 godina, ja u životu nijednu od nisam nisam video da se bavi modelingom, to što one nazivaju modelingom nema blage veze, nas iz sveta mode je sramota kad su pričale "Bavim se modelingom", prijatelju, to nije videlo modu, pritom su sve metar i pokušaj", rekao je Dejan u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/Novo jutro

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir