ŽENAMA JE ZALJUBLJIVANJE IZGOVOR ZA S*KS NA JEDNU NOĆ: Goca Tržan bez dlake na jeziku o ODNOSIMA! I sama je imala to iskustvo

Goca Tržan progovorila je o zaljubljivanju i ženama.

Naime, pevačica smatra da se žene zaljube u muškarca kog su videle jednom u životu samo zbog toga što im je to izgovor da bi bile sa njim jedno veče.

"Izvini, ali ženama zaljubljivanje služi kao izgovor za s*ks na jednu noć. To sam čula sto puta, kao strašno su se zaljubile posle te jedne večeri", rekla je Goca pa dodala:

foto: Printscreen/Instagram

"Sve dok nisu odrasle i ostale iskrene prvo prema sebi, ne prema društvu, pa su rekle: 'Ja želim ovog frajera sada ili nikad više i imam na to pravo'.

Pevačica je priznala da je i sama imala odnose na jedno veče.

"Apsolutno, ne vidim šta je tu problem? I to sam rekla: Sad idem da se istuširam i idem napolje, to mu nije rekla nijedna žena, on je bio šokiran jer on to govori ženama. Imam pravo na to što mi se desilo, i na to da mi se nije svidelo", zaključila je Tržanova u emisiji "Magazin IN".

