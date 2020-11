VELJKO IMA PLATU 40.000, A JA 10 PUTA VIŠE! NESREĆNI ĆE REĆI DA GA IZDRŽAVAM: Verica Rakočević ovako je zapušila usta HEJTERIMA!

Verica Rakočević, modna dizajnerka, otkrila je kakav odnos ima sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem koji je 35 godina mlađi od nje.

Ona je "zapušila usta" onima koji govore da izdržava svog supruga.

"Suština je da se ogoliš, ljudi nemaju hrabrosti da se suoče sa sobom i životom. Život je postao masovno glumište. Može neko da kaže da ja njega izdržavam, ali ja nemam taj problem. Mogu slobodno da kažem da moj muž ima 40.000 platu u Narodnom pozorištu, da ja zarađujem 10 puta više. Isto tako mogu da kažem da ta količina samopouzdanja koju je meni moj muž dao kao ženi, sa svojih 35 godina, to je to. Neko će u svojoj nesreći da kaže da ga izdražavam. Ja se pored njega budim i to sam ja, on je to izabrao i to sam ja", rekla je Verica u emisiji "Magazin IN", pa dodala:

"Malopre je rekao da me ne šminkaju mnogo i da sam najlepša bez trunke šminke. On je vrlo dobro znao šta ga čeka. Ja imam troje dece, unuke, meni su deca na prvom mestu. Ko će zarađivati više, to je nebitno. Od trenutka otkako živimo zajedno to je naše. Ja sam sigurna da mene moj muž neće ostaviti, mogu jedino ja njega, da umrem, s obzirom na razliku u godinama... Ja Veljka toliko volim, ali ja nisam u njega zaljubljena, ni u jednom trenutku. Mislim da ni on nije u mene, kada me pitao ja sam rekla da hoću, ali ne znam što. Samo ja bez tog čoveka ne mogu da živim."

