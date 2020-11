ŽELI NEVINU, NEMA SRAMA I NE BRINE ZA DETE: Nadežda tvrdi da je Toma MRZI! Pevačica izgorela zbog oca svog deteta, planira TUŽBU

Nakon što je Toma Panić počeo da iznosi pikantne detalje iz ljubavnog života nevenčane supruge Nadežde Biljić, ona se oglasila.

Pevačica je demantovala sva Panićeva izlaganja, pa otkrila u kakvom je odnosu sa njegovom porodicom, ali i da priprema nekoliko tužbi. Nadežda je osula paljbu po svom nevenčanom suprugu Tomi Paniću.

foto: Damir Dervišagić

"Ne mogu da ostanem imuna na kada otac mog deteta pljuje po meni, ne želim da ćutim. Čovek laže da to nije normalno", počinje Nadežda.

"Mislim da je to sve iz mržnje prema meni. Imao je kaznu u Svilajncu i nije imao gde da ode. On je jedan ženomrzac i latentni gej! Počeo je da živi svoje laži, što je za lečenje", dodaje Nadežda.

"On meni nema zbog ćega da se sveti, pošto on ne može da se pomiri sa mojom prošlošću. Rekla sam mu da ide da kupi nevinu ženu ako mu ja ne valjam. Mnogo voli da naređuje, želi damu koja će da ćuti, a on da priča umesto nje... Ako sam ja k*rva, što mi je pravio dete?", nastavlja Nadežda.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačicu jako potresa to što se Panić ne raspituje o zdravlju deteta i bitniji mu je rijaliti.

"Briga njega kako je dete, dobio je pare, sve što ga u životu interesuje su pare i majka. Majka će da ga čeka i oprosti mu", dodaje pevačica.

