ŽIVOT POKOJNOG BORE DRLJAČE OBELEŽILE SU TRAGEDIJE: Majku su mu ubili, supruga digla ruku na sebe, a evo kako je IZGUBIO BRATA

Legenda narodne muzike, pevač Bora Drljača, preminuo je početkom oktobra. Životna priča ovog jakog čoveka mnogima bi naterala suze na oči. On je imao veoma težak život i mnogo gubitaka dragih osoba, a svi su tragično završavali, počev od majke pa do braće, preko dve supruge.

- Ja sam ratno siroče. Kada sam imao godinu dana, majka mi je poginula, streljana je, a mene je držala u naručju, ja sam ostao živ. Posle kada sam odrastao umrla mi je tetka koja me je dovela u Beograd. Posle toga mi je poginuo brat od strica u dvadeset i drugoj godini, pa nakon toga rođeni brat pogine u saobraćajnoj nesreći. Posle su usledile smrti maćehe i oca. Ja sam sve to proživljavao kroz svoju karijeru. Imao sam jak karakter i sve sam to izdržao - govorio je Drljača svojevremeno.

Borina supruga Verica pre više godina izvršila je samoubistvo na užasan način, skočivši sa hotela Jugoslavija, a njegova druga supruga Rada preminula je od karcinoma dojke 2018. godine.

