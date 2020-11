MOJE MINĐUŠE STAVLJALA JE U GAĆE, STREPIM DA ĆE MI ISEĆI RUKU: Ana Korać boji se za život zbog Maje, tvrdi da je BOLESNA?!

Odnos bivših zadrugarki, Maje Marinković i Ane Korać, je sve osim dobar. Još u drugoj sezoni rijalitija Ana je govorila kako je Maja opsednuta njom.

Ana je nedavno isprozivala svoju nekadašnju cimerku i ljuti rijaliti neprijateljicu Maju, kada se složila sa svojim fanovima da je Marinkovićeva postala "kineska kopija" nje. Maja je, navodno, htela da namesti batine Ani Korać, koja sama kaže da je se plaši.

foto: Printscreen/Zadruga

"Ta devojka je ljubomorna na mene zbog Janjuša, verovatno, ne postoji drugi razlog da me mrzi osim toga. Pa doktoru je pokazala moju sliku i tražila da je tako operiše", započinje Ana i osvrće se na priču da je Maja poludela zbog Janjuša koji je otvoreno reko Maji da je Koraćeva najbolja riba i da bi je oženio kad bi mogao:

"Moguće da je i zbog toga, ali njena mržnja datira od prošle godine iz rijalitija, ta njena mržnja. Nas dve se pre "Zadruge" nikad u životu nismo videle. Ona mi je u rijalitiju krala sve redom, stavljala je moje minđuše u gaće kad je uhvatim da krade. Krala mi je stvari, haljine, ma sve. Vidim da ove sezone nosi sve iste haljine kao ja. Hoće da bude ja, bolesna je, ta kalaštura mi je pominjala oca koji je preminuo."

foto: Printscreen

"Iskrena da budem, sve me to plaši! Strepim da će mi iza ćoška iseći ruku ili uvo, pa da kao oni bolesni fanovi drži to u tegli i čuva. Iskreno, ona nije normalna. Čula sam i sve što je Janjuš pričao, da mu je dolazila na vrata, sekla mu stvari... Ne bi me čudilo ni da mi dođe na vrata", žali se Ana za "Scandal", prenose mediji i dodaje:

"Ja tu devojku ne znam pre rijalitija, nisam joj ništa uradila, jedino to zbog Janjuša, samo ta situacija, ništa drugo nema sporno. I to što hoće da bude ja, zovu je Ana Korać sa kineskog sajta."

Ana je otkrila i da ove sezone neće biti u rijalitiju.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Scandal

Kurir