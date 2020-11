ŽENA DADE POLUMENTE GA ISHVALILA UŽIVO U PROGRAMU: Dobar je suprug, otac, najbolji pevač, A IMA I JEDNU MANU (KURIR TELEVIZIJA)

Pevač Dado Polumenta pohvalio se kako je posle dva neuspešna braka sreću pronašao pored supruge Ivone sa kojom je dobio ćerkicu Aleu.

Oni su zajedno gostovali u "Pulsu Srbije", a prelepa plavuša prvi put je u medijima ispričala kako su se upoznali i čime je osvojio.

"Mi kada smo se videli prvi put to je bilo u Novom Sadu. Sreli smo se ranije, slučajno u nekom kafiću gde je on mene pitao da snimam spot s njim. Tu smo se gledali i znala sam da će baš on da bude ljubav mog života", započela je Ivona i dodala: "U njegovim očima sam videla dobrotu, i to što on jeste. Dobar je suprug, otac, najbolji pevač. Svaki dan je se bolji", kazala je ona, a potom s osmehom na licu otkrila i najveću suprugovu manu.

