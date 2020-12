ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Prevarenu ostavio oženjeni dasa, a Dugonoga se vratila bivšem!

Zdravo, drage moje, prethodnih dana desilo se mnogo ružnih stvari na domaćoj javnoj sceni. Nažalost, neke ličnosti su nas napustile zauvek. Ali mi ćemo se baviti nekim vedrijim temama, ono što vi najviše volite - tračevima.

Čula sam da je Džek pred bankrotom i situacija je vrlo ozbiljna. Iako se on hvali kako je situiran i da mu ova kriza ništa ne može, zapravo je situacija sasvim drugačija. Dužan je i bogu i narodu. Kako su mi rekli moji izvori, samo jednom biznismenu duguje više od 200.000 evra, a to je naravno potrošio na kocku. Uzimajući u obzir da Džek još dugo neće imati posla, verovatno će morati da proda kuću, a to je jedino vredno što mu je ostalo. Jedini problem je što se ta nekretnina ne vodi na njegovo ime, već na bivšu suprugu, pa će imati veliki problem da je ubedi da mu pomogne. Prevarena je opet ostala sama. Pisala sam vam da je neko vreme bila u šemi sa imućnim čovekom iz grada koji je odmah pored prestonice i da ga je posećivala u njegovoj kući kad mu supruga nije tu. E pa, Prevarena je već dosadila dasi pa ju je šutnuo. Čula sam da je smuvao jednu starletu, što Prevarenoj teško pada jer joj je povređen ego. Sad opet kuka okolo kako su joj se muškarci dojadili, a nikako da shvati da je problem u njoj, odnosno u pogrešnim izborima partnera. Ni njen bivši, zvaćemo ga Debeli, nije srećan u ljubavi. U vezi je sa starijom damom, ali je to čista strast i pitanje je koliko će još trajati. Nedavno ga je moja drugarica videla kako su ljubi s nekom sponzorušom u jednom kafiću. Ako je to radio tako javno, svestan činjenice da vrlo lako može da se pročuje za njegovo neverstvo, onda shvatate koliko je ozbiljna njegova zvanična veza. Dugonoga se pomirili s nekadašnjim suprugom, onim bogatim starcem. Ne, nije ponovo proradila ljubav ni strast, već ekonomski problemi. Jednostavno je ostala bez keša pa je pozvala bivšeg s pričom da pati za njim i eto rešenja. Naravno, čim prođe sve ovo, opet će ga otkačiti. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledećeg utorka.

