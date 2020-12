NASTUPALA SAM SA RIZIČNOM TRUDNOĆOM, DONESEM 500 €, A TI MI IH OTMEŠ: Nadežda besni na Tomu, nikad na kontrolu nije otišao s njom!

Nadežda Biljić ponovo je napala svog bivšeg partnera Tomu Panića na društvenim mrežama.

Pevačica je ogorčena zbog Tominog ponašanja, pa je poslala poruku preko Instagrama.

"Zato i nemaš prijatelje jer ti je sve u parama, pa sa mnom si spavao zbog para zaveo me, pa mislio da me čerupaš, pa te zaj*bala korona, pa si pobegao u Zadrugu. Ja odem sa rizičnom trudnoćom da radim, donesem 500 evra, ti odeš, sp*čkas sve, otmeš mi pare maltene! I onda sutradan kukaš kako nam je frižider prazan i ležis, igraš igrice, razmišljaš kako da smuljaš rezervacije, a frižider prazan. Ženi sve veći stomak, ni na jednu kontrolu nisi otišao sa mnom, ali zato ultrazvuk tj. sliku u novčaniku držiš. Vidiš dete je napredovalo, a ti i ne znaš, za to nisu trebale pare nego ogromna ljubav i posvećenost svih nas klošaru smrdljivi. Idi u Svilajnac, pa nek te opet biju gazde lokala i pumpi jer ostaješ dužan za cigare i k*rčenje šampanjcima! Moli Boga da ti na dan ne uletim tamo da ispričam", napisala je Nadeža izmeđuostalog.

