BRIŠEM KOMENTARE TUŽNIH I BESNIH! Nata Bekvalac odlučila da otkrije sve SVOJE TAJNE i pravo lice! Evo kako izgleda posle teretane

Pevačica Nataša Bekvalac odlučila je da svojim fanovima, bez ikakvog ulepšavanja, otkrije kako izgleda njena svakodnevnica.

"Ne gledam vreme kada ću postaviti bilo šta na svoj Instagram. Ne vodim računa koliko često to radim. Brišem samo jako nepristojne komenare tužnih i besnih. Volim da komuniciram sa vama, ovo je jedina društvena mreža koju koristim. Rekli su mi da me uglavnom prate žene.Većina kažu. I posebni muškarci. Pitate me često kako se negujem, kako moje lice tako izgleda, da li vežbam, kako sam uvek tako nasmejana... Već neko vreme ne ulepšavam ništa u svom životu, čak ni na Instagram fotografijama i snimcima... Tako je, kako je. Savršeno ne postoji, zato sam odlučila da vam u narednih nekoliko dana otkrijem svoje tajne", poručila je Bekvalčeva i odmah ispunila obećanje objavivši video iz teretane i pokazala koliko je bitno redovno trenirati.

- Rekla sam da ću vam pisati sve što radim da bih se osećala bolje... Sport, fizička aktivnost, jednako je važno.

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir