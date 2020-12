DANIJEL IZ GRUPE MAG IZGUBIO SUPRUGU I OCA: Sin i rad su me spasli očaja!

Oni koji su krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina bila ljubitelji dens muzike sigurno se sećaju grupe Mag i njenog lidera Daniela Bogdanovića, koji je bio miljenik ženskog dela publike. On je najpre s pevačicom Mari Mari, a onda i Tijanom Jeremić, koja ju je zamenila, nizao uspehe sve dok nije doneo odluku da se povuče sa scene, kada je grupa prestala da postoji.

Daniel se posvetio studijskom radu i porodičnom životu. Oženio se 2013. i dobio sina, ali njegova sreća nije dugo trajala. Njega su zadesile tragedije - u kratkom vremenskom periodu preminuli su mu supruga i otac.

- Da, tačno je. Unazad celih godinu dana mi je baš teško. Ostao sam bez oca i žene, teška bolest. To je bio takav šok i bol da se to rečima ne može opisati. Izgurao sam sve to kroz rad i svirke, to me je malo spaslo da ne padnem u totalni očaj. I naravno, zbog deteta, imam sina od pet godina. Nemam ja taj luksuz da padnem, moram dalje, šta ću - kaže Daniel za Kurir.

Da mukama ne bude kraj, Bogdanović se letos razboleo od korone:

- U julu sam preležao koronu. Nije mi bilo dobro, bolest je zahtevala bolničko lečenje. Uplašio sam se za život, samo sam razmišljao o sinu, da ne izgubi i on svog oca. Sad imam antitela, radim analize na mesec-dva, jer su mi rekli da antitela mogu naglo da opadnu. Proveravam ih da budem koliko-toliko opušten. Danijel snagu pronalazi u svom poslu, kako kaže, muzika mu leči dušu.

- Nastavio sam da se bavim muzikom, od nje živim, ali ne od muzike estradnog tipa. Radim svirke klupskog tipa, uz klavir, ali radim i za druge aranžmane i kompozicije. Autor sam aranžmana za hit duet "Unapred gotovo" Severine i Petra Graša. Trenutno sviram sa OK bendom. Estrada me je rano zasitila. U sve sam ušao mlad, a grupa Mag je prestala da postoji pre 15 godina. Muzičar otkriva da nije u kontaktu s pevačicama iz grupe. - Nismo u svađi. Mi se nismo nikad ništa specijalno družili ni kad smo bili aktivni u grupi, tako da je prekid kontakta bio sasvim spontan. Koliko znam, Tijana se više ne bavi ovim poslom, a Mari Mari ima školicu pevanja. Kada bismo se sreli, sigurno bismo se ispričali najnormalnije.

Neće kao neke kolege Rijaliti me ne zanima Iako mnoge zvezde devedesetih sada ulaze u rijaliti, Danijel sebe ne vidi u takvom okruženju. - To nikako nije moj fazon. Ne bih to nikad uradio. Ja sam se i povukao iz estradne priče na vrhuncu popularnosti. Meni je moj prvi autorski album bio najbolja reklama. Pojavljivali smo se u tadašnjem "Siti klubu", na svim televizijama, to je bilo neko drugo vreme i način promocije. Sada moraš ići u rijaliti i potpuno ogoliti svoju privatnost da bi promovisao neku pesmu, žao mi je što je tako. Ne bih nikog da uvredim, ali mene to zaista ne zanima.

