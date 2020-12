ŽIVIM GODINAMA U IZOLACIJI, ALI SAM SE ZARAZIO KORONOM: Željko Šašić otkrio je kroz šta prolazi, pa pomenuo TOKANA!

Željko Šašić zarazio se korona virusom, a ističe kako nije imao jake simptome, da ne zna gde se zarazio.

Pevač je istakao i da mu nije jasno kako se zarazio s obzirom na to da već godinama, kako je naglasio, živi izolovano od ljudi.

"Ma ja sam tu koronu već preležao. Sad čekam kontrolu. Moji simptomi su bili toliko smešni. Izgubio sam čulo mirisa i ukusa, ali to se sad sve vratilo. Nisam čak ni lekove koristio, kažu da nije bilo potrebe. Osećam se dobro, čista su mi pluća, samo sam bio u izolaciji neko vreme. To je trajalo par dana. Inače, ja sam u izolaciji, tako nekako živim poslednjih nekoliko godina, ali sam je opet negde fasovao. Ne znam ni ja gde. Niti je to sad bitno. Bitno je da sam imao blaže simptome i da sam to pregurao", govori Željko.

Željko je apelovao na sve da poštuju propisane mere, da drže distancu i da obavezno nose maske na licima. Šašić je istakao i kako mu je veoma žao zbog smrti bubnjara "Amadeus Benda" Bojana Zlatanovića Tokana koji je preminuo u 45. godini od posledica korona virusa.

"Imam drugare koji su imali teže simptome u ovom drugom talasu. Baš ih mnogo znam, baš, baš... Čini mi se da skoro niko nije ostao imun. Sad neko ima slabiji, a neko jači imunitet. To je tema broj jedan, koliko god se trudio da odvratim misli. Apelujem na sve ljude da se čuvaju. Treba da nosimo maske i da se ne okupljamo u većim brojkama", ističe Šašić.

"Ovog dečka iz Amadeusa mi je mnogo žao. Poznavao sam ga. Bio je okej, bio je sportista, živeo je normalno. Kažu da nije otišao na vreme kod lekara i to se iskomplikovalo, to je strašno, strašno!", kaže Željko Šašić.

