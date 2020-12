SLOBA RADANOVIĆ OTVORENO O KONZUMIRANJU NARKOTIKA: Ispričao kako su ga HAPSILI zbog DROGE (KURIR TELEVIZIJA)

O zavisnosti od narkotika i alkohola na javnoj sve više se govori. Prema rečima stručnjaka od zavisnosti od narkotika leče se iz svih javnih oblasti, a kako navode, najviše se koriste kokain i alkohol.

U poslednje vreme nekoliko javnih ličnosti osuđeno je zbog korišćenja opijata, a nedavno se u centru skandala sa narkoticima našao i popularni pevač Slobodan Sloba Radanović.

U emisiji „Puls dana“ na Kurir televiziji Sloba je otvorio dušu i ispričao kako je izgledalo hapšenje.

-Nudili su mi drogu i žalosno je kako se uvukla ne samo na javnu sceni, već i u sport. Ja nikada nisam probao drogu, jednostavno mi to ne treba, a da bio sam hapšen zbog nje i to jer sam se našao u pogrešno vreme na pogrešnom mestu.

Kako je naveo, njegov prijatelj i on povezli su jednog poznanika koji ih je zamolio da ga prebace na određenu lokaciju.

-Policija nas je zaustavila, legitimisala i kad se već sve završilo, on je bacio kasicu između zadnjeg sedišta i prednjeg, valjda je hteo u čarapu da stavi i onda je to ispalo. Onda su nas svu trojicu uhapsili, ja sam tražio odmah da se rade testovi, jer nisam hteo da me neko povezuje sa tim i hvala bogu, sve je dobro prošlo – naveo je Sloba.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs

Kurir