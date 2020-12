TRUDNOĆA, ERMINA I NOVI POČETAK: Ivana i Čolak odgovorili na pitanja koja zanimaju sve! Evo da li su se POMIRILI

Ivana Krunić i Bane Čolak odgovarali su na "vruća" pitanja koja su postavljali pratioci na zvaničnom Instagramu.

Njih dvoje otkrili su u kakvim su sada odnosima.

foto: Printscreen/Instagram

"Ivana i ja smo stvarno super prijatelji i dosta vremena provodimo zajedno, u zajedničkom društvu, u emotivnom smislu nismo", tvrdio je Čolak, koga su odmah pitali za Erminu Pašović.

"Ne znam što su sva pitanja o Ermini?! Nemam nikakvo mišljenje o njoj, ravnodušan sam", bio je jasan Erminin bivši dečko.

"Ermina kao osoba nije ista napolju i unutra. Ja sam imala priliku i da se dopisujem sa njom, ona vodi neku svoju priču u rijalitiju, ona to gura i ne bih se mešala u to. Imale smo prepirku i svađu kada je prvi put ušla, pa se tu izglupirala. Ja imam veliko srce i opraštam ljudima. Kada sam rekla da joj opraštam, verovala sam njenim rečima, ali videla sam da nije takva kakva je unutra", obrazložila je Ivana.

foto: Printscreen

"Da li je Ivana trudna?", glasilo je sledeće pitanje.

"To je zato što sam se malo ubucila! Hahaha... Nisam trudna, ja iskreno, volela bih da mi se to desi u narednim godinama, ali trenutno nisu takvi uslovi, niti sam u takvoj životnoj situaciji da dođe do toga", rekla je kroz osmeh Krunićeva.

"S obzirom na to da provodimo dosta vremena zajedno, ja vidim kako se ona ponaša prema psima, ja mislim da će biti divna majka. Brižna je i nežna", bio je siguran Čolak.

Za kraj došlo je i do poljupca između Krunićeve i Čolaka, ali u obraz, tri puta, a pevačica i bivša zadrugarka otkrila je da Bane koristi svaku priliku da je poljubi.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Pink

Kurir