SKINULA BIH SE U TOPLES, ALI NE SMEM! Zlata Petrović progovorila o intimnim temama, pa ŠOKIRALA šta traži od muškaraca! SKROMNO

Velika prašina podigla se oko toples fotke koju je Nada Topčagić nedavno objavila na svoj Instagram, a na kojoj je i Suzana Mančić.

O vreloj fotki poznatih plavuša su brujali svi mediji, ali i njihove kolege, pa je tako svoje mišljenje o toplesu otkrila Zlata Petrović.

Pevačica kaže da je u mlađim danima obožavala da se sunča bez gornjeg dela, jer "ne voli da joj ostaju linije".

- Uvek sam za sunčanje u toplesu. Kada sam bila mlada, sunčala sam se u toplesu i pred svojom decom, kao i pred klincima Goce Božinovske, Lepe Brene... Tada je to bilo normalno da se na plaži skidamo. Nismo htele da nam ostaju linije od kupaćeg - izjavila je pevačica, pa dodala:

- Sada to ne bih radila zbog sinova, koji su odrasli. Ipak, ako bih se negde osamila i sunčala u toplesu, a paparaci me slučajno slikali, razumeli bi oni to.

Pored toga, Zlata je otkrila i da li postoji mogućnost da ponovo stane na "ludi kamen".

- Ma, kakav brak. Ja sam za vezu bez obaveza. Unuka mi ima 14 godina, a ja da se u 58. udajem?! To je samo papir. Ne volim da se vezujem. Više volim da muškarac ima svoj stan i svoj život, a možemo da budemo zajedno i deset sati dnevno. Ne bih se udavala, pa da se sa nekim davim! - istakla je za u svom prepoznatljivom maniru Petrovićeva.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/informer

Kurir