KRILA SAM TRUDNOĆU! NA VELIKU ŽALOST MOJ DRAGI JE OŽENJEN! Manekenka prvi put pokazala STOMAK, pa svima zapušila usta! FOTO

manekenka Ivana Korab postavila je prvi put fotografiju sa TRUDNIČKIM stomakom na svom Instagram profil.

Ona je sve objasnila vezano za njenu trudnoću, kao i spekulacija da je u vezi sa oženjenim momkom.

- I evo prve slike na mom instagramu mene sa stomakom..... do sada sam čuvala to za sebe i moj najuži krug ljudi jer sam imala dobar razlog za to, što ću jednom prilikom da objasnim kada dođe vreme za to... A za ovo vreme sam čula razne priče o sebi na temu moje trudnoće i mog partnera. Na veliku žalost svih dušebrižnika koji su svašta pljuvali moj dragi jeste oženjen, ali sa mnom! I to već pune 2 godine.... Tako da još jednom u životu sam pustila da pričaju ko šta hoće, sto više govori o njima nego o meni, i onda vremenom samo istina pobije sve ljubomorne duše... Želim svima koji me iskreno vole da pošaljem puno ljubavi i znam da razumeju sto sam malo nestala i sto sam imala potrebu da ovo zadržim za sebe - napisala je Ivana Korab.

Kurir.rs/I.B.

Kurir