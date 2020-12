ŽELJKO JE ZAHTEVAN ŠEF, NAJGORE JE ŠTO ZNA ŠTA HOĆE! Jovana kreće da radi kod MUŽA sa Minjom, a evo šta kaže o Srđanu Predojeviću!

Voditeljka Jovana Joksimović od 7. decembra vraća se na male ekrane u jutarnjem programu na K1 televiziji.

Ona že zajedno sa koleginicom Minjom Grčić voditi emisiju "Uranak", a sada je progovorila o svim spekulcijama koje su se nedeljama mogle videti u medijima i na društvenim mrežama.

- Nas koji smo u medijima predstavlja živa reč. Mislim da je pravo vreme sada, pred početak novog Jutranjeg programa na K1 televiziji, da stavim tačku jer mislim da je važno kada trpiš udarce da te iznesu iz ringa, da izađeš sam ili da uzvratiš. E pa ja se sad nalazim u takvoj jednoj situaciji - želim da stavim tačku na to sve. I mislim da je važno da im ja kažem šta je istina. Mislim da sam dužna zbog onih ljudi koji su poverovali možda u neke stvari koje su čitali, da dođem na televizuju gde ću raditi i da kažem ono što imam – istakla je Joksimovićeva.

Objasnila je i u kakvom je odnosu sa Srđanom Predojevićem i da li je istina sve ono što se poslednjih nedelja pisalo o njima dvoma.

- Divnih 16 godina je iza Srđana i mene. Prvo, Srđan je jedan od mojih najbližih i najboljih prijatelja, već punih 16 godina i to prijateljstvo bilo je jako i na samom početku, po upoznavanju smo se zavoleli. Važno je da kažem da je Srđan moj kum, moj prijatelj, moja velika podrška ali isto tako je došlo vreme da na karijere gledamo na drugačiji način i na to imamo pravo, i on i ja. To nužno ne mora da znači da mi ne govorimo kao što mediji spekulišu. Kad si javna ličnost - moraš da trpiš. Boli, da, ali trpiš. Nije život uvek samo svetao i lep, nisu to samo uspesi. Ima tu i dosta udaraca koje moraš da izneseš, na nogama, i da kažeš: Pa dobro, nema veze. Vratiću i ja nekad – rekla je Jovana s osmehom.

Na pitanje svoje buduće koleginice u Jutarnjem programu „Uranak“ koliko je teško kada ti je muž istovremeno i šef, i kakav je Željko Joksimović kao šef, Jovana je odgovorila:

- Željko je veoma zahtevan šef, jako zahtevan, prezahtevan. I najgore je što on zna šta hoće. Željko je dosta učestvovao u kreiranju i tog Jutarnjeg programa na „Prvoj“. Šta je problem kada radiš sa suprugom? Ali, srećna sam zato što je Željko moja najveća podrška kroz celu karijeru i neko ko me je terao da donosim teške poslovne odluke i stajao uz mene kada ih donesem. I nikada nisam pogrešila. Sve te odluke žena može da donese kada ima podršku svog muža – rekla je Jovana u emisiji "Bumerang" na K1.

Manja Grčić razmišljala je nakon odlaska sa televizije „Prva“ da svoj život nastavi u Atini, ali Željko Joksimović glavni je krivac što je ostala u zemlji.

- Nikada nije bio pravi momenat da se oprobam s druge strane kamere i konačno se neko setio da ja to treba da radim. Željko je glavni krivac što ću ja sa tobom da delim sto – rekla je Manja i dodala:

- Lomila sam se da idem u Grčku, imala sam poziv od Teodora Kirjakua i on mi je bio fenomenalan šef. Ali, Željko me je pozvao i fascinirao me svojom vizijom i toliko je bio siguran u to da ukoliko on i ja to napravimo da će to biti nešto najbolje što se do sada napravilo i poverovala sam mu. Iako to ne ističeš, nas troje smo zapravo sve to uradili zajedno. Ni u jedno trenutku nisam stala i pitala sebe zašto nisam otišla u Grčku. Jedva čekam nove izazove kao što je i ovaj Jutranji program i sve što nas čeka.

