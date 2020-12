LJUDI SU SE OGREŠILI O MENE! NE UMEM DA SE BORIM, A ĆUTANJE JE BOLNO: Dragana Mirković o odnosu sa kolegama i LJUBOMORI na estradi

Pevačica Dragana Mirković važi za jednu od najpopularnijih pevačica na Balkanu i jedna od retkih koja može da se pohvali veoma uspešnom karijerom koju je gradila isključivo na svojim vokalnim sposobnostima.

Ona retko govori o svom privatnom životu, kao i o sukobima na estradi i kolegama. Međutim, sada je ispričala da li nekad oseća da smeta nekome sa muzičke scene.

"Nemam razloga da se plašim šta će neko od mojih kolega reći, zato što znam kakvi su prema meni i ja prema njima. I tu nema opasnosti. Niko ne može da kaže nešto loše o meni, mogu samo da kažu da me ne vole", rekla je ona i dodala:

foto: Pitntscreen/Happy

"Ja definitivno više nisam aktivna na estradi, nema me po godinu dana, dve, tri... Ne smetam svojim pojavljivanjima, jedino ako smetam svojim postojanjem. Nažalost, ipak i dalje postoji neko kome ja smetam, ali zaista ne bi trebalo. Toliko sam sebe dala svima, i svim svojim kolegama... Pokazala sam da kod mene ne postoji ni trunka ljubomore, osećaj za konkurencijom, to je meni ispod svakog nivoa. Stvarno sam to dokazala. Sve moje kolege su više ispoštovane na mojoj televiziji, nego ja sama. Uvek sam se trudila, i ljudi koji rade kod mene znaju koliko mi je stalo da svakog uvažim. Ogrešili su se neki ljudi o mene, ali ljudi smo, grešimo", priča Dragana.

Takođe, ona je sada priznala da je li je pogađaju novinski naslovi i kako se bori sa tim.

"Nisam osoba koja ume da se bori, ja sam ona koja ćuti i čeka, i koja na svu sreću dočeka da ti ljudi shvate da nisu baš bili fer prema meni. I onda je opet sve u redu. Sad to ćutanje je bolno prilično, priznajem", rekla je pevačica u emisiji "Glamur".

foto: Pitntscreen/Happy

